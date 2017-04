Facebook setzt auf Augmented Reality – und erfindet das Third Life

Am Ende war Facebook der Spott sicher. Zum Auftakt der jährlichen Entwicklerkonferenz F8 hat Mark Zuckerberg gestern vorgestellt, was sein Konzern für das „next big thing“ hält: Facebook Spaces – eine virtuelle Welt, in der wir uns als Nutzer mit unseren Avataren begegnen können, um uns miteinander zu unterhalten, zu spielen oder die Gegend zu erkunden.

War da nicht was? Aber, ja! Wer ein einigermaßen gutes Gedächtnis hat, kann sich eine solche virtuelle Welt nicht vorstellen, ohne dabei an den Hype um Second Life zu denken. Das Paralleluniversum von Linden Lab sammelte in den 2000ern allein in Deutschland Hunderttausende Nutzer. Unternehmen pumpten viel Geld in virtuelle Firmensitze. Alle wollten irgendwie dabei sein – bis die Blase platzte.

Erschafft Facebook ein neues Second Life?

War Second Life einfach seiner Zeit voraus? Könnte sich ein „Third Life“ heute durchsetzen, weil mehr daraus wird als ein ruckeliges Computerspiel – mit Virtual Reality, künstlicher Intelligenz und entsprechender Rechenpower? Oder muss man so lange im Silicon Valley leben wie die Entwickler bei Facebook, um eine Begeisterung für diese Idee – auch über Computerspiele, Lernansätze und Pornos hinaus – entwickeln zu können?

Eine erste Demo der Facebook Spaces gab es schon zur F8 im vergangenen Jahr zu sehen. Jetzt ist die Betaversion am Start: Nutzer der Virtual-Reality-Brille Oculus Rift können dort ab sofort mit ihren Avataren eine virtuelle Welt besuchen, die aus jeweils einem 360-Grad-Foto besteht. Wer keine Oculus Rift besitzt, kann sich über die Videochatfunktion im Facebook Messenger dazuschalten lassen. Er erscheint in der virtuellen Welt dann als übergroßes Handydisplay, auf dem er im Videobild zu sehen ist.

Alle anderen Nutzer sind – ganz wie in Second Life oder zuletzt von den Nintendo-Mii-Avataren gewohnt – als Comic-Avatare zu sehen. Deren Aussehen wird von einer Software aus den bei Facebook hochgeladenen Nutzerfotos generiert. Seriös wirkt diese spielerische Grafik vielleicht nicht. Sie ist laut den Entwicklern bei Facebook aber die beste Variante, denn „reale Avatare“ für die virtuelle Welt würden noch künstlicher wirken.

Die Betaversion ist nun in der Welt. Es kommt jetzt darauf an, wie die Nutzer sie annehmen – oder ob die Facebook Spaces im Laufe der Zeit noch Updates verpasst bekommen, die ein paar mehr Anreize für die Nutzer schaffen, in der virtuellen Welt abzutauchen.

Augmented Reality verändert den Messenger

Spannend sind die Ansätze, die Facebook in der Augmented Reality verfolgt: Der Konzern bietet Entwicklern eine Schnittstelle und Tools, mit denen sie Masken, Effekte oder Rahmen für die Kamerafunktion erstellen können. Dass Snapchat in einem Update nur wenige Stunden vorher Funktionen als „World Lenses“ freigeschaltet hat, die genau in dieselbe Richtung gehen, ging dank der Facebook-Vorstellung völlig unter.

Dreidimensionale Filter und Effekte, die sich der Umgebung anpassen, klingen zunächst nach Spielerei. Nutzer erhalten damit aber immer stärker die Möglichkeit, die echte Welt mit virtuellen Inhalten anzureichern – und diese an den entsprechenden Orten auch ihren Freunden verfügbar zu machen. Ob dabei Funktionen herausspringen, die mehr sind als ein schlichtes „Weil man’s kann“, liegt jetzt in den Händen der Entwickler.

Das Nachsehen bei dieser Entwicklung haben die Nutzer, die den Messenger ausschließlich für seine Nachrichtenfunktion schätzen. Facebook plant, die App auch über die Story-Funktion und die zusätzlichen AR-Filter hinaus weiter aufzubohren. Geplant sind eine Suchfunktion für Chatbots, neue Spiele oder Anbindungen zum Beispiel für Essensbestellungen. Wem das alles irgendwann zu viel wird, dem bleibt wohl nur der Wechsel zu WhatsApp oder einem anderen Messenger.

Zuckerberg äußert sich zu kritischen Punkten

Zum Schluss sei noch der bemerkenswerte Auftakt der F8-Keynote genannt: In wenigen Sätzen ging Mark Zuckerberg auch auf die zum Teil harsche Kritik ein, die dem Konzern zurzeit entgegenschlägt.

„Wir werden weiter alles tun, um Tragödien wie diese zu verhindern!, sagt Zuckerberg mit Blick auf einen Mann aus Cleveland, der den Mord an einem 74-Jährigen gefilmt und das Video anschließend bei Facebook hochgeladen hatte. Dort war es bis zu drei Stunden lang zu sehen, bevor es von Facebook gelöscht wurde. Schon kurz im Anschluss räumte der Konzern Fehler ein. Auch zum Thema Falschmeldungen äußerte sich Zuckerberg – wenn auch ohne das Thema direkt zu benennen. „Wir möchten weiter dazu beitragen, eine informiertere Gesellschaft zu bauen“, sagte er.

Ein paar kurze Anmerkungen also nur, bevor es zum großen Virtual-und-Augmented-Reality-Rundumschlag ging. Aber auch kein Schweigen mehr.