Facebook-Datenskandal: Bis zu 310.000 deutsche Nutzer betroffen

Zum ersten Mal seit Beginn des Datenskandals hat Facebook selbst offizielle Zahlen herausgegeben. Bis zu 87 Millionen Nutzerinnen und Nutzer könnten vom Missbrauch ihrer Daten betroffen sein. Der überwiegende Teil, nämlich rund 71 Millionen Menschen, kommt aus den USA. Auf diese Zahl kommt man laut Facebook-Chef Mark Zuckerberg, wenn man die Freundeskreise der 270.000 Nutzerinnen und Nutzer hochrechne, deren Daten an die Facebook-App „thisisyourdigitallife“ übertragen wurden – und damit auch an Cambridge Analytica. Es handele sich um eine eher konservative Schätzung – und heiße nicht, dass alle 87 Millionen Nutzerinnen und Nutzer wirklich betroffen sind. Cambridge Analytica selbst spricht in einer Reaktion darauf von nur 30 Millionen Datensätzen.

Zuckerberg hat diese Zahlen gestern Abend in einer Telefonkonferenz mit Medienvertretern bekannt gegeben. Von der deutschen Facebook-Niederlassung hieß es im Anschluss, dass in Deutschland bis zu 310.000 Menschen betroffen seien – also weniger als ein Prozent der insgesamt 32 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hier. Die Facebook-App „thisisyourdigitallife“ hätten in Deutschland nur 65 Menschen genutzt.

Über die reinen Zahlen hinaus hat Mark Zuckerberg in der knapp eine Stunde langen Telefonkonferenz demonstrativ und bemerkenswert oft um Entschuldigung gebeten. Facebook habe nicht genug gegen Falschmeldungen, Hasskommentare und Wahlbeeinflussung getan. Seine Aussage, es sei eine „ziemlich verrückte Idee, dass Falschmeldungen auf Facebook auf irgendeine Weise die Wahl beeinflusst haben könnten“ sei ein Fehler gewesen. Zu sehr auf die Vernetzung der Welt und zu wenig auf die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer zu achten, genauso.

Auch seine eigene Verantwortung habe Facebook über die Jahre nicht erkannt. „Wir dachten, wir geben den Leuten Werkzeuge in die Hand, und es ist ihre Verantwortung, wie sie diese Werkzeuge einsetzen“, so Zuckerberg. Auch das sei ein Fehler gewesen: „Mit dem Blick darauf, wo unser Platz in der Gesellschaft heute ist, müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen – und damit auch, wie die Leute diese Werkzeuge einsetzen.“ Das gelte auch für die Kontrolle von Facebook-Apps und deren Entwicklern.

Bemerkenswert war vor allem diese Aussage von Zuckerberg: „Im Leben geht es darum, aus seinen Fehlern zu lernen und herauszufinden, was zu tun ist, um weiterzukommen.“ Genau das war bisher die Strategie von Facebook: erst einmal machen und schauen, was passiert – und sollte man damit stolpern, passt man die Dinge eben an. Man könnte diese Strategie auch weniger euphemistisch beschreiben: als verantwortungslos.

Es wird jetzt spannend, zu beobachten, wie viel hinter dieser zur Schau getragenen Einsicht steckt – ob Facebook tatsächlich seine Verantwortung erkennt und weitere Schritte geht, um das Vertrauen vieler Nutzerinnen und Nutzer zurückzugewinnen. So lange sind wir selbst in der Pflicht, unser Profil bei Facebook möglichst gut zu sichern.