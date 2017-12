Facebook, der Datenstaubsauger

Jetzt hat Facebook also eins auf die Finger bekommen: Das Bundeskartellamt wirft Facebook offiziell den Missbrauch seiner Marktposition vor. Der US-Konzern sammle zu viele Daten – und das mitunter sogar ohne Zustimmung. Konkret geht es um die blauen „Like“-Daumen, die man nahezu überall im Web sehen kann, um einzelne Beiträge zu liken. Was viele nicht wissen: Die schiere Präsenz der Daumen versorgt den US-Konzern mit Nutzerdaten, selbst wenn der „User den Button nicht mal berührt“, wie das Kartellamt vollkommen zu Recht beklagt.

Unkontrollierte Datensammelei

Das ist allerdings nichts Neues, sondern seit Jahren bekannt – und schon lange gängige Praxis. Das einzig Entlastende, was man über Facebook sagen kann, ist: Auch andere Netzwerke wie Google+, Twitter oder LinkedIn machen das so. Allerdings haben sie weder dieselbe Verbreitung wie Facebook, noch vergleichbare Nutzerzahlen. Deshalb ist der Effekt dieser Praxis bei den anderen Netzwerken nicht so groß. Es ist daher vollkommen korrekt, sich erst mal den größten Anbieter rauszupicken.

Was antwortet Facebook auf die Kritik? Man habe keine marktbeherrschende Stellung. Aha. Ist das so? Mit rund zwei Milliarden Usern weltweit darf Facebook wohl als marktbeherrschend gelten, denke ich. Abgesehen davon sollte das gar nicht der springende Punkt sein. Der springende Punkt ist, dass Facebook die Daten der User sammelt – ungefragt, unkontrolliert und unaufhörlich. Welche Daten da gesammelt werden, was mit ihnen passiert und welche Auswertungen gemacht werden – keiner erfährt es. Das ist und bleibt das Geheimnis von Facebook.

Die Politik muss dem ein Ende setzen

Genau das dürfte nicht sein. So gesehen ist es zwar löblich, dass sich die Kartellbehörde der Sache annimmt. Allerdings ist es ein Versäumnis der Politik, dass so etwas überhaupt zulässig ist oder zulässig sein könnte. Es müsste unzweifelhaft klar sein: Ohne Zustimmung der User dürften keine Daten erhoben, gespeichert und ausgewertet werden. Ganz besonders nicht auf Webseiten, die nicht von Facebook betrieben werden, denn dort kann ein normaler User unmöglich damit rechnen, dass Facebook seinen Datenstaubsauger aktivieren kann.

Die Message ist also klar: Facebook bestreitet keineswegs, dass ungeheure Datenmengen gesammelt werden. Facebook versucht lediglich den Eindruck zu erwecken, keine marktbeherrschende Stellung zu haben. Das sollten genug Alarmsignale für die Politik sein: Wir User brauchen dringend Transparenz – und Mitspracherecht, was die Erhebung und Verwertung unserer Daten betrifft.