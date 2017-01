Facebook geht gegen Fakenews vor – jetzt auch in Deutschland

Unter Druck geht alles ganz schnell. Genau heute vor einem Monat hat Facebook erste Maßnahmen gegen Fakenews angekündigt. Wie das immer so ist: erst einmal mit ein paar Testnutzern in den USA, bevor es dann zum klassischen Rollout kommt – die neuen Funktionen also allen Nutzern dort zur Verfügung gestellt werden, bevor sie auf andere Länder ausgeweitet werden, sollten sie sich als Erfolg herausstellen.

Heute nun macht Facebook es offiziell: Deutschland ist das Land, das als erstes komplett mit diesem Maßnahmenpaket gegen Fakenews versorgt wird. Laut der Ankündigung im Blogbeitrag von Facebook wird das in den kommenden Wochen geschehen. Weitere Testläufe soll es dabei nicht mehr geben.

Im Kern bleibt es bei den Maßnahmen, die in den USA getestet wurden und die ich hier in Digitalistan schon ausführlich zusammengefasst hatte. Dazu gehört eine spezielle Meldefunktion für Fakenews, die bei vielen Nutzern zuletzt auch schon aktiv war. Wird diese Meldefunktion bei einem Beitrag besonders häufig genutzt, bekommen externe Faktenprüfer den Beitrag vorgelegt – und können dafür sorgen, dass er in Zukunft innerhalb von Facebook mit einem deutlichen Warnhinweis versehen wird.

Für Deutschland laufen zurzeit noch Verhandlungen mit verschiedenen Verlagen. Eine erste Organisation, die als externer Faktenprüfer mit an Bord ist, steht aber schon fest, und zwar das Essener Recherchebüro CORRECTIV – eine gemeinnützige Gesellschaft, die durch Mitgliedsbeiträge, private Spendungen und Stiftungsgelder finanziert wird und ihre Rechercheergebnisse an verschiedene Medien gibt. Schlagzeilen hat CORRECTIV bisher zum Beispiel mit seiner Recherche zum Absturz von MH17 gemacht.

Mich freut die Nachricht auch für CORRECTIV-Gründer David Schraven: einen engagierten Investigativjournalisten, der jahrelang das Rechercheressort der WAZ-Mediengruppe geleitet hatte und die Maßnahmen von Facebook nun als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet: „Wir sind überzeugt, dass alles getan werden muss, um der Verbreitung von gefälschten Nachrichten in sozialen Netzwerken entgegenzutreten.“

Es ist bemerkenswert, dass Facebook sich dabei so schnell bewegt – und im Gespräch mit Mitarbeitern der Plattform wird klar, dass natürlich der große öffentliche Druck der Grund dafür ist. Deshalb sollen die Maßnahmen bald auf weitere Länder ausgeweitet werden. Das könnte dann zum Beispiel Frankreich sein, das neben Deutschland eins der Länder ist, in denen in diesem Jahr wichtige Wahlen stattfinden werden, bei denen auch die Zukunft Europas auf dem Spiel steht. Auch deshalb erhöht die Politik gerade den Druck auf Facebook unter anderem beim Thema Fakenews.

Facebook selbst spricht von einer „permanenten Beta“ und sagt, dass die Maßnahmen, die jetzt auch in Deutschland an den Start gehen, nur ein Anfang seien: „Uns ist wichtig, dass Beiträge und Neuigkeiten, die auf Facebook gepostet werden, verlässlich sind. Wir freuen uns über diese Fortschritte, wissen jedoch, dass es noch viel zu tun gibt.“

Das glaube ich auch, denn ich frage mich noch, wie wirkungsvoll diese Maßnahmen am Ende sein werden. Was zum Beispiel passiert, wenn die Urheber von Fakenews dafür sorgen, dass die immer gleiche Falschmeldung leicht verändert an vielen verschiedenen Stellen im Netz auftaucht, wie ein Virus, der sich nicht einfangen lässt? Was passiert, wenn Beiträge gemeldet werden, die einfach nicht ins Weltbild vieler Nutzer passen, aber trotzdem wahr sind? Werden diese im Newsfeed verschont? Und was ist mit der vielleicht noch viel größeren Zahl an Beiträgen, die irgendwo zwischen Kopp-Verlag, Breitbart und Deutschen Wirtschafts Nachrichten stattfinden und nicht komplett falsch sind, aber doch von Tatsachenverdrehungen, Fehlkontexten und Halbwahrheiten leben?

Außerdem gibt es noch eine ganze Reihe weiterer möglicher Maßnahmen. Facebook könnte zum Beispiel vertrauenswürdige Absender stärker kenntlich machen, eine Möglichkeit bieten, Originalquellen zu verlinken, oder Korrekturen prominenter zu platzieren. Der Weg im Kampf gegen Fakenews ist also noch lang. Schön wäre, wenn Facebook sich dabei genauso schnell bewegt wie in den vergangenen Wochen.