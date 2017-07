Facebook ist kein „normales Unternehmen“ – und muss reguliert werden

Mein Besuch im Facebook-Löschzentrum hängt mir nach. Vergangene Woche hatte ich in Berlin die Möglichkeit, mit drei Arvato-Mitarbeitern zu sprechen, die im Auftrag von Facebook den Sondermüll aus dem sozialen Netzwerk entfernen. Eine Mitarbeiterin sagte in diesem Gespräch diesen einen Satz: „Was wir hier sehen, muss jemand anderes nicht sehen.“

Was aber, wenn die Löschentscheidung falsch ausfällt? Wenn „jemand anderes“ etwas „nicht sehen“ muss, was für Meinungsbildung und Diskurs wichtig wäre? Noch entscheidet Facebook über diese Frage von großem öffentlichen Interesse ganz privat nach seinem eigenen digitalen Hausrecht: den Gemeinschaftsstandards – einem recht abstrakten Text, hinter dem ein komplexes und umstrittenes Regelwerk steckt.

Es gibt sie, die Löschentscheidungen, die falsch ausgefallen sind. Das bekannteste Beispiel ist das weltberühmte Foto aus dem Vietnamkrieg, das die neunjährige und nackte Phan Thị Kim Phúc auf der Flucht vor einem Napalm-Angriff zeigt – und das Facebook erst nach lautem Protest wieder zuließ. Genauso passierte es bei einem Aufklärungsvideo zum Thema Brustkrebs. Oder bei Bildern mancher Sehenswürdigkeiten.

Beim Besuch im Facebook-Löschzentrum erzählten Vertreter von Arvato und Facebook, dass Löschentscheidungen gespeichert würden, um im Anschluss zu kontrollieren, ob es Fehlentscheidungen gegeben habe – und diese mit den Mitarbeitern besprechen zu können. „Wenn Sie das so genau speichern, können Sie uns doch bestimmt die durchschnittliche Fehlerquote nennen“, fragte ich – und erntete eine der Antworten, die man von Facebook noch immer viel zu oft hört: „Zu genauen Zahlen äußern wir uns nicht.“

Wäre Facebook noch ein normales Unternehmen, wäre es natürlich sein gutes Recht, diese Zahlen für sich zu behalten. Aber es ist kein normales Unternehmen mehr. Es ist in den vergangenen Jahren zum elementaren Bestandteil unserer Kommunikations- und Informationsgesellschaft herangewachsen – mit mehr als 30 Millionen Nutzern in Deutschland. Facebook ist nicht mehr irgendein beliebiger Marktteilnehmer.

Damit wird es Zeit, über spezielle Schutzregeln für uns Nutzer zu sprechen – kurz: über eine Regulierung. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist nicht die perfekte Lösung dafür. Der Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit bei den Vereinten Nationen sieht es als Verstoß gegen die Menschenrechte. Im Bundestag angehörte Experten nennen es verfassungswidrig. Der Wissenschaftliche Dienst hält es für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz, für den Fachbereich Europa verstößt es gegen Europarecht.

So heftig die Kritik am Gesetz von Bundesjustizminister Heiko Maas aber auch ausfällt, so verbreitet ist die Forderung, soziale Netzwerke zu regulieren. Eine breite Mehrheit der Deutschen ist zum Beispiel für neue Gesetze, um gegen Desinformation in sozialen Netzwerken vorzugehen.

Auch über Hasskommentare und Desinformation hinaus kämen eine ganze Reihe an Punkten für eine Regulierung in Frage. Es wird Zeit für eine breite Debatte darüber – und das hier wäre mein Diskussionsbeitrag:

Vorschlag 1: Wir brauchen Ansprechpartner bei Facebook, YouTube oder Twitter. Der unumstrittenste Punkt im Heiko-Maas-Gesetz: die Pflicht, sich nicht mehr zu verstecken und Beschwerdestellen einzurichten, an die sich Nutzer und Behörden wenden können – und zwar eine, die auch zuverlässig innerhalb einer bestimmten Frist antwortet. Denn es ist ein Witz, dass Unternehmen, die Offenheit propagieren, unerreichbar sind.

Was tun gegen Hass im Netz? Auch der Staat muss aufrüsten. Für die WDR Servicezeit habe ich 2016 das Landeskriminalamt in Düsseldorf besucht. Dort sorgen Beamte dafür, dass Verfasser von Hasskommentaren vor Gericht kommen – und sie sind damit durchaus erfolgreich.



Vorschlag 2: Wir brauchen Löschverlangen durch die Justiz. Es darf nicht die Entscheidung der sozialen Netzwerke selbst sein. Stattdessen braucht die Justiz Strukturen, Mittel und Personal, innerhalb kurzer Zeit über die Rechtmäßigkeit von Inhalten im Netz zu entscheiden – und sich mit Löschverlangen an die sozialen Netzwerke wenden zu können. Ebenso wichtig wäre es, die Strafverfolgung zu stärken, da strafbare Inhalte schon innerhalb von 24 Stunden einen großen Schaden anrichten können. Einfaches Löschen reicht nicht; es stärkt das Unrechtsbewusstsein nicht.

Vorschlag 3: Wir brauchen eine Kontrolle von Löschentscheidungen. Mitarbeiter wie die im Berliner Facebook-Löschzentrum entscheiden für Millionen Nutzer, was erlaubt ist und was nicht. Nach welchen Kriterien passiert das? Soziale Netzwerke müssen ihre Regelwerke transparent machen; ein abstrakter Text wie die offiziellen Facebook-Gemeinschaftsstandards reicht nicht. Gleichzeitig benötigen wir eine Clearingstelle, die sich mit fehlerhaften Löschentscheidungen beschäftigt.

Vorschlag 4: Wir brauchen eine Aufsicht über Algorithmen. Bloß keine komplette Offenlegung, wie sie zum Beispiel Österreichs Bundeskanzler Christian Kern fordert. Wenn bekannt ist, wie zum Beispiel der Facebook-Algorithmus bis ins Detail funktioniert, wird er erst recht manipulierbar. Trotzdem beeinflusst allein Facebook mit seinem Algorithmus die Weltsicht von zwei Milliarden Menschen. Sinnvoll wäre also ein hoheitlicher Einblick, um die Funktionsweise prüfen und hinterfragen zu können – Heiko Maas schlägt dafür die Gründung einer „Digital-Agentur“ vor, um mit Wissenschaft, Wirtschaft und Verbrauchern mehr Expertise zu erlangen.

Vorschlag 5: Wir brauchen Schnittstellen für Wissenschaftler. Um Algorithmen unabhängig überprüfen zu können, wäre es nicht einmal zwingend nötig, ihren Quellcode offenzulegen. Wissenschaftlern würde es oft schon reichen, über spezielle Schnittstellen einen Zugang zur Plattform zu erhalten. Facebook hat schon Angebote für solche unabhängigen „Audits“ erhalten – scheint daran aber nicht interessiert.

Vorschlag 6: Wir brauchen eine gesicherte Verbreitung bestimmter Inhalte. Die Kriterien im Facebook-Algorithmus sind keine nachrichtlichen. Wie zugänglich ist Facebook damit für Medieninhalte, deren Aufgabe es ist, zu informieren und nicht zu emotionalisieren? Spielt gesellschaftliche Relevanz eine ausreichende Rolle im Algorithmus? Oder brauchen wir eine gesicherte Ausspielung von Nachrichteninhalten? Darüber lohnt es sich, zu diskutieren, verbunden auch mit der Frage, wie ein moderner Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet aussehen könnte.

Vorschlag 7: Wir brauchen Mittel und Wege gegen Datenmonopole. Von allen Vorschlägen in dieser Liste tue ich mich hiermit am schwersten. Ich bin überzeugt davon, dass die Datenmonopole bei Unternehmen wie Facebook und Google viele Probleme mit sich bringen. Gleichzeitig fehlen mir Ansätze für bessere Modelle – bis auf Standards und Schnittstellen zum Datenaustausch zwischen verschiedenen Netzwerkanbietern.

Vorschlag 8: Wir brauchen gemeinsame Standards der Anbieter. Facebook hat zuletzt immer wieder seine gesellschaftliche Verantwortung eingeräumt, zum Beispiel mit dem Vorhaben, sich den „harten Fragen“ aus Gesellschaft und Politik zu stellen. Diesen Anspruch an sich selbst – verbunden mit gemeinsamen Standards und transparenten freiwilligen Selbstverpflichtungen – wünsche ich mir von allen Anbietern.

Vorschlag 9: Wir brauchen eine Aufklärung der Nutzer. Facebook nutzt dieses Mittel bereits: Ganz oben im Newsfeed bekommen Nutzer immer wieder Informationen angezeigt, zum Beispiel dazu, wie sie Desinformation erkennen oder ihre Privatsphäre-Einstellungen vornehmen können. Hier wäre auch mehr Information über die Wirkungsweise des Algorithmus oder die Löschentscheidungen auf Basis der Gemeinschaftsstandards sinnvoll.

Vorschlag 10: Wir brauchen ein Vorgehen auf EU-Ebene. Wir können in Deutschland noch so viel über eine Regulierung von sozialen Netzwerken und insbesondere von Facebook diskutieren. Damit gehen wir allerdings auch nationale Sonderwege – gegenüber Konzernen, die sich auf dem internationalen Parkett bewegen. Es wäre also sinnvoll, nicht mehr allein auf Länderebene über Datenschutz und Netzpolitik zu sprechen – und auch nicht allein auf Bundesebene, sondern auf EU-Ebene.

Vielleicht erleben wir im Netz jetzt einfach etwas, das wir auch schon in anderen Branchen erlebt haben: erst die Entwicklung, dann die Regulierung. Oder wie es Ingrid Brodnig bei CARTA beschreibt: „Auch das Auto hat sich erst mit der Zeit zu jenem mächtigen Gefährt entwickelt, das es heute ist. Wichtige Sicherheitsapparaturen wie Scheibenwischer, Gurte bis hin zu Airbags wurden erst mit der Zeit entwickelt. Auch kamen immer mehr Gesetze für den korrekten Umgang im Straßenverkehr hinzu.“

Facebook als soziales Netzwerk, Twitter als Nachrichtendurchlauferhitzer, Google als Suchmaschine – all diese Plattformen haben einen ungeheuren Einfluss auf die Meinungsbildung. Die Macher dieser Plattformen besitzen unfassbar viel Macht. Doch für die Rolle, die vor allem Facebook für unsere Öffentlichkeit spielt, gibt sich das Unternehmen zu verschlossen.

Es wird Zeit für eine breite Regulierungsdebatte – gerne auch mit euren Vorschlägen in den Kommentaren. Ich bin gespannt!