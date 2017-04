Manipulationsversuche bei Facebook – ein bemerkenswerter Bericht

„Den Fokus auf Sicherheit zu legen, bedeutet für uns nicht mehr nur, uns um traditionelle Themen wie Hackerangriffe, Schadsoftware, Spam oder Betrugsversuche zu kümmern. Es bedeutet heute auch, gegen Versuche vorzugehen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.“ Mit diesen Worten beginnt ein bemerkenswerter Bericht aus dem Hause Facebook.

Auf den 13 Seiten mit dem Titel „Information Operations and Facebook“ räumt der Konzern zum ersten Mal ein, dass es staatlich unterstützte Versuche gibt, das Netzwerk zur Desinformation zu missbrauchen. Vor den Wahlen in den USA und Frankreich seien mit Hilfe gefälschter Profile Meinungen und Falschinformationen in den Vordergrund gerückt worden.

„Wir haben viele Aktionen beobachtet, die nur von Menschen mit Sprachkenntnissen und Basiskenntnissen der politischen Situation in den Zielländern gesteuert werden können“, heißt es in dem Bericht. Man sei nicht in der Lage, genau zu sagen, wer dahinterstecke. „Unsere Daten widersprechen aber nicht der Zuschreibung des US-Geheimdienstdirektors im Bericht vom 6. Januar 2017.“ Dieser Bericht wiederum, der noch von Ex-US-Präsident Barack Obama in Auftrag gegeben wurde, trägt den Titel „Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections“. Mit anderen Worten: Facebook macht Russland verantwortlich.

Der Bericht ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Erstens hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg noch vor einem halben Jahr behauptet, Inhalte in seinem Netzwerk hätten keinerlei Einfluss auf den US-Wahlkampf gehabt. Doch der öffentliche Druck stieg – und Facebook führte schon Wochen später Schlag auf Schlag neue Maßnahmen gegen Falschmeldungen ein. Der Konzern öffnete sich mehr und mehr gegenüber Journalisten. Und jetzt veröffentlicht er diesen Bericht. Facebook gesteht plötzlich Probleme ein und scheint seine eigene Verantwortung anzuerkennen.

Zweitens zeichnet sich ab, dass das Phänomen der sogenannten „Fakenews“ möglicherweise nicht die Dimensionen annimmt, die man gemeinhin befürchtet. Auf dem Frankfurter Tag des Online-Journalismus sprechen die Faktenprüfer von Correctiv von bisher nur wenigen durch Facebook-Nutzer gemeldete Falschmeldungen, und Patrick Gensing, der für ARD-aktuell das Projekt „Faktenfinder“ leitet, hat mir erklärt, dass Falschmeldungen vor allem lokal und regional eine Rolle spielen. Facebook macht mit seinem Bericht nun darauf aufmerksam, dass in den Untiefen des Netzwerks noch ein anderes, wesentlich komplexeres Problem existiert.

Drittens macht Facebook es nun möglich, konkret über die Mechaniken mutmaßlich staatlich gesteuerter Kampagnen zu sprechen. Denn wie genau die Manipulationsversuche gelaufen sind, wird im Bericht detailliert geschildert. Er ist damit nicht nur Strategie, sondern auch ein Beitrag zu einer wichtigen politisch-gesellschaftlichen Debatte. Dieses Jahr finden Wahlen in Großbritannien und Deutschland statt, und Facebook scheint bereit, auch gemeinsam mit der Außenwelt auf die Suche nach Lösungen gegen Desinformationskampagnen zu gehen.

Wie diese Lösungen aussehen können? Facebook will vor allem technisch stärker gegen Manipulationsversuche vorgehen und intelligente Software einsetzen, um zum Beispiel zweifelhafte Profile aufzuspüren und löschen zu können. Die nächsten Monate auf dem Weg zur Bundestagswahl dürfte uns dieses Thema also wohl noch weiter begleiten.