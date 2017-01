Facebook plant plumpe Werbung in Videos

Seit Monaten unternimmt Facebook so ziemlich alles, um uns an Videos zu gewöhnen. Mark Zuckerbergs Mannschaft motiviert uns, möglichst viele Videos bei Facebook einzustellen – und natürlich auch Videos zu gucken. Postings mit Videos werden vom Edgerank-Algorithmus bevorzugt und sind in der Timeline besser sichtbar. Doch wir können nicht nur HD-Videos schauen, sondern bekommen von Facebook beim Stöbern in der Timeline auch eine Preview der Videos geboten (ohne Ton), damit wir schon mal sehen, was das Vidoe zu bieten hat. Live-Videos gehen auch. Facebook – ein halber Fernsehsender.

Und nun eine kurze Werbeunterbrechung …

So weit, so schön. Allerdings ist das alles auch eine kostspielige Angelegenheit. Videos zu hosten, also auf Servern zu speichern und bei Bedarf abzuspielen, ist mit hohem technischen Aufwand und damit Kosten verbunden. Klar, dass sich Facebook Gedanken macht, wie das alles refinanziert werden kann und sich obendrein Kasse machen lässt. Offensichtlich greift Facebook nun zum langweiligsten aller denkbaren Möglichkeiten, um die vielen, vielen Videos auf Facebook zu monetarisieren, also zu Geld zu machen: mit Werbung.

Facebook experimentiert damit, Videos nach 20 Sekunden durch Werbeclips zu unterbrechen. Anders als bei YouTube, wo Werbung ganz am Anfang erscheint, will Facebook einen also erst mal ins Video reinschauen lassen, um nach 20 Sekunden einen Werbeclip zu präsentieren. Eine Methode, die Mid-Roll genannt wird (= mittendrin), statt der sonst üblichen Pre-Rolls (= Werbung vor dem eigentlichen Video) oder Post-Rolls (= Werbung im Anschluss). Außerdem soll es nur Videos treffen, die mindestens 90 Sekunden lang sein. Dennoch: Die Pläne sind ein Albtraum für alle Facebook-Nutzer, denn schon vorgeschaltete Werbung kann unendlich nervig sein. Midroll-Werbung ist noch schlimmer.

Jeder kann auf Facebook Videoblips schalten

… Terror durch die Datenleitung

Man muss es wohl mal so deutlich sagen: Werbung in Filmen oder Sendungen sind eine Vergewaltigung des Zuschauers. Denn praktisch niemand will bewusst Werbung anschauen, sondern in der Regel einen Film, eine Sendung, ein Video. Die Werbung wird bestenfalls in Kauf genommen. Auch wenn viele sagen: „Werbung? Ignoriere ich …“, so stimmt das nicht. Man wird zumindest beim Anschauen gestört. Der Prozess wird unterbrochen. Jemand anders verfügt über die Zeit des Betrachters. Das ist beim Privatfernsehen so – und eben auch bei Werbung in Videos, ob als Pre-, Mid- oder Post-Roll.

Nun könnte man denken: Wenn Facebook die Werbung nur bei Videos zeigt, die länger als 90 Sekunden sind – dann werden die User doch nur noch maximal 89 Sekunden lange Videos hochladen. Richtig? Falsch! Denn die so genannten „Publisher“, also alle, die solche Videos hochladen, werden an den Werbeeinnahmen beteiligt. Sie bekommen laut Onlinedienst Recode 55 Prozent der Einnahmen (so ähnlich wie bei YouTube). Die Publisher haben also ein vitales Interesse daran, lange Clips herzustellen, die von Werbung unterbrochen werden.

Täglich werden bereits über 100 Millionen Stunden Video auf Facebook konsumiert. Man kann sich leicht ausrechnen, wie viele Werbeunterbrechungen da zusammenkommen. Offensichtlich testet Facebook die Werbeunterbrechungen auch deshalb, weil die Publisher unzufrieden mit Facebook sind – sie verdienen bei Mark Zuckerbergs Netzwerk nicht genug. Einige haben sich schon aus dem Netzwerk zurückgezogen. Gut möglich, dass sich nun die User zurückziehen, wenn diese äußerst plumpe Art der Monetarisierung eingeführt wird.