Fairphone 3 – nachhaltig allein reicht nicht

Das Fairphone an sich ist eine bestechende Idee: Da schafft es ein europäischer Hersteller, ein möglichst nachhaltiges Smartphone zu produzieren, dessen Akku sich wechseln lässt, bei dem mit etwas Schrauberei auch andere Bauteile getauscht werden können und das sich gegen andere Geräte der Smartphone-Mittelklasse durchaus behaupten kann – und das über mittlerweile drei Gerätegenerationen hinweg.

Doch ein Problem bleibt: Das Fairphone und andere nachhaltig produzierte Geräte wie das Shiftphone aus Deutschland kommen auf keine nennenswerten Marktanteile. Die Platzhirsche sind nach wie vor (und in dieser Reihenfolge) Samsung, Huawei und Apple – und andere, die Geräte herstellen, die so stark verbaut und verklebt sind, dass sie in Einzelfällen noch nicht einmal von Reperaturwerkstätten angenommen werden.

Mein Kollege Jörg Schieb schrieb hier in Digitalistan zuletzt: Wer sich für Nachhaltigkeit interessiere, müsse die Anschaffung eines nachhaltigen Smartphones erwägen – und brummte damit etwas einseitig den Käufern die Schuld für die niedrigen Marktanteile auf. Das finde ich zu kurz gedacht, denn Nachhaltigkeit allein ist kein Kaufgrund. Das Smartphone ist eins der wichtigsten Alltagswerkzeuge. Da geben auch andere Punkte den Ausschlag.





Auf der IFA hatte ich die Gelegenheit, das Fairphone 3 etwas ausführlicher zu nutzen. Nimmt man es in die Hand, wird auch recht schnell klar, wo das Gerät noch immer seine Probleme hat. Es ist zum Beispiel – auch in der dritten Generation – noch deutlich zu klobig und zu schwer. Das liegt natürlich auch an seiner modularen Bauweise. Trotzdem muss der Hersteller aus meiner Sicht vor allem an Haptik und Optik arbeiten.

Außerdem hat die eingebaute Technik noch immer zu viel Abstand zur Konkurrenz. Ich war zwar überrascht davon, wie gut Display und Kamera mittlerweile sind. Das Display schön hell und scharf, die Kamera mit ordentlichen Fotos mit nur einer Linse. Das aber auch nur, solange die Lichtverhältnisse stimmen. Und die Fotos der Selfie-Kamera fand ich nur wenig überzeugend. (Und das lag nicht an meinem Gesicht!)

Verglichen mit anderen Mittelklasse-Smartphones ist das Fairphone 3 am Ende nicht ganz billig. 450 Euro werden fällig. Dafür tut das Gerät zwar, was es soll – aber das reicht den Käufern ganz offenbar noch nicht aus. Sollen sich mehr Menschen für den Faktor Nachhaltigkeit entscheiden, müssten Fairphone und seine Konkurrenten auch stärker an den Punkten arbeiten, die mit Nachhaltigkeit erst einmal gar nichts zu tun haben.