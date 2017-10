Wie Facebook uns noch mehr Werbung zeigen will

Facebook ist unaufhörlich auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. Als nächstes wird der Facebook Messenger mit Werbung zugepflastert. In Thailand und Australien laufen seit einigen Wochen entsprechende Tests. Die Aufgabenstellung ist klar: Welche Werbeformate eignen sich für den Messenger, wo sollen die Anzeigen platziert werden und wie viel Werbung ertragen die Nutzer? Die ersten Ergebnisse der Tests liegen vor. Facebook hat angekündigt, den Facebook Messenger demnächst weltweit mit Werbung zu versorgen, auch bei uns in Deutschland.

Facebook sucht nach neuen Möglichkeiten, um Werbung präsentieren zu können

Messenger nervt künftig mit Werbung

Angeblich nutzen 1,2 Milliarden Menschen den Messenger-Dienst von Facebook. Kostenlos. Eine neue Quelle, die Mark Zuckerbergs Unternehmen da anzapfen kann. Die Werbemillionen dürften nur so sprudeln. Das ist auch dringend nötig, denn die Werbeflächen bei Facebook selbst sind ausgeschöpft: Mehr geht nicht, meldet Facebook selbst. Deshalb macht sich das Unternehmen Gedanken, wo sonst überall Werbung erscheinen kann.

Ich halt es nicht für besonders spaßig, wenn im Messenger Werbung aufpoppt. Werbung, die – wie bei Facebook üblich – all meine Daten im Hintergrund auswertet und die passenden Anzeigen raussucht. Das passiert sowieso. Aber wenn man bei einem sehr persönlichen Chat plötzlich Werbung präsentiert bekommt, wird es noch deutlicher, dass Facebook einen die ganze Zeit überwacht und beobachtet. Stress mit der Freundin? Schon erscheinen Anzeigen von Dating-Sites. Beim Plausch wird Paris erwähnt? Schwupps, die erste Angebote für Hotels in der Stadt der Liebe tauchen im Display auf. Spooky – aber keine Hexerei. Facebook kann so was.

Serien ziehen mehr User an

Doch es geht weiter. Facebook hat angekündigt, groß ins Seriengeschäft einzusteigen. Schon Ende des Sommers soll es losgehen, zumindest in den USA. Dann sind auf Facebook erste Serien zu sehen, die exklusiv bei Facebook laufen. Drei Millionen Dollar pro Folge werden ausgegeben – heute in den USA durchaus üblich für hochwertige Serienformate. Die Strategie ist leicht durchschaubar: So einem wie Zuckerberg geht es nicht darum, uns kulturell voranzubringen. Es geht darum, Leute anzuziehen, vor allem das junge Publikum (17 bis 35 Jahre), das derzeit verstärkt zu Snap und Co. wechselt.

Und wer eine Serie schaut, der ist lange im Netzwerk präsent. Eine Menge Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Und nicht einfach nur Werbung. Endlich kann Facebook den Werbekunden sogar garantieren, was die Leute gerade bei Facebook anschauen, wenn die Werbung erscheint. Das Werbeumfeld ist klar: Die jeweilige Episode einer Serie. Ansonsten kann der Werbetreibende zwar genau festlegen, wen er mit seiner Werbung erreichen will, aber nicht, in welchem Umfeld, also was sich der User gerade anschaut (Diskussion über G20, private Timeline, Foto-Galerie der Freunde…). Auch das wird Facebook deutlich mehr Werbeumsatz bescheren.

Ich weiß nicht, wie es Euch geht – aber mir geht es mächtig auf die Nerven, dass Werbung wirklich in alle Bereiche unseres Lebens eindringt. Jetzt sogar im Messenger. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch WhatsApp für Werbeerlöse genutzt wird. Gut möglich, dass wir uns dann die gute als SMS zurückwünschen. Das war werbefreie Zone – und ist es immer noch!