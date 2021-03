Games-Plattform Roblox feiert Erfolge, Extremismus bleibt unterm Radar

Wer kennt “Roblox”? Die meisten schütteln vermutlich mit dem Kopf, aber vor allem Kinder und Jugendliche lieben die Games-Plattform. Schon vor zwei Jahren meldete “Roblox” einen Rekord von 100 Millionen aktiven Spielerinnen und Spielern – und hat damit Publikumslieblinge wie “Minecraft” und “Fortnite” zumindest zeitweise in den Schatten gestellt. Jetzt ist das Spiel an der Börse gestartet und dort gut 50 Milliarden Dollar wert.

Trotz des Erfolges bekommt “Roblox” aber Extremismus in der Community nicht ganz in den Griff.

Roblox ist eine Games-Plattform zum Spieleentwickeln

Darum geht es: “Roblox” ist eine Spieleplattform, auf der jeder seine eigenen Games veröffentlichen kann. Ein Baukasten hilft beim Spieleentwickeln, so können auch Laien einfache Spiele erstellen.

Seit 2006 sind so 50 Millionen Games entstanden, die sich alle ziemlich ähnlich sehen. Einfache Grafik, ein bisschen knuddelig, erinnert an den Minecraft-Look. Auch sind sie meist extrem simpel. Geschicklichkeitsspiele gibt es dort, Actionspiele, beliebt sind Berufsspiele, in denen etwa Pizza gebacken werden muss.

“Roblox” und die Games sind kostenlos. Spieler können aber Geld ausgeben für digitale Gegenstände, Kleidung für die Spielfigur zum Beispiel. Das Geld geht an die Roblox Corporation – und an die Menschen, die die Games und virtuellen Gegenstände gebaut haben. Einige wenige Spitzenverdiener können so auf ein paar hunderttausend Euro im Jahr kommen.

Pascal Köhler ist einer der erfolgreichsten “Roblox”-Entwickler aus Deutschland und erklärt, wie es funktioniert.

Aber “Roblox” hat ein Problem, so wie die meisten großen Community-Plattformen: Die Stiftung Warentest hat schon 2019 in “Roblox” Games entdeckt, die antisemitische und fremdenfeindliche Propaganda beinhalten.

Rechtsextremismus in Roblox-Gruppen

Ganz verschwunden sind solche Inhalte nicht: Ich selbst habe ohne intensive Recherche eine Roblox-Gruppe entdeckt, in denen sich die Mitglieder als “SS-Obersturmbannführer” bezeichnen und mit “Heil Het or” begrüßen. Es ist klar, was gemeint ist. Der Begriff “Wehrmacht” ist gesperrt, zu “Hitler” hingegen finden sich mehrere Gruppen.

Diese Gruppen sind nicht riesig. Unter den Millionen von Usern dürften sie eine extreme Minderheit bilden. Aber auf einer Plattform, die sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche richtet, hat sowas nichts verloren – und wenn “Roblox” das nicht nachhaltig in den Griff bekommt und einen absolut sicheren Raum für Kinder schafft, könnte der große Börsentraum schnell wieder ausgeträumt sein.