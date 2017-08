Gamescom 2017: Die Highlights zwischen Zukunft, Retrowelle und Politik

Offenbar haben die Parteien die Gamer dieser Republik für den Wahlkampf entdeckt, denn so politisch war die gamescom noch nie. Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst wird die weltgrößte Computerspielemesse in Köln heute eröffnen, will sich Zeit für Fotos mit Cosplayern nehmen und die Stände von Ubisoft, Blue Byte, Sony und Microsoft besuchen – um sich unter anderem über die deutsche Gameswirtschaft, über Virtual Reality als Zukunftstechnik und den Einsatz von Minecraft in Schulen zu informieren.

Morgen geben sich dann die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer von CDU, SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen und FDP die Ehre auf dem gamescom congress, moderiert von Rocket-Beans-TV-Moderator Colin Gäbel und den YouTubern LeFloid und PietSmiet. „Wahlkampf-Arena“ nennt sich die Runde, es soll um Fragen zur Digitalpolitik, den Einsatz digitaler Medien in der Bildung und die Wirtschafts- und Sportförderung für die Gamesbranche und den E-Sport in Deutschland gehen.

Ich bin gespannt, wie viel von der Begeisterung der Politik für die Gamer nach der Bundestagswahl übrig bleibt, schließlich hat die digitale Debatte sonst oft eher mit dem populistischen „Killerspiel“-Argument und der Warnung vor „Computerspieleabhängigkeit“ zu tun – und weniger mit der Diskussion über wirtschaftliche Rahmenbedingungen für eine Branche, die im ersten Halbjahr 2017 schon mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt hat. Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat zur gamescom dementsprechend vor allem einen Wunsch an die Politik: mehr Förderung.

Die absoluten Highlights bei den Spielen selbst auszumachen, ist in diesem Jahr schwierig. Viele Spiele hat man vorher schon gesehen, außerdem ist die Branche offenbar im Fortsetzungswahn. Heiß erwartet werden zum Beispiel die Shooter „Destiny 2“, „Star Wars Battlefront II“, „Far Cry 5“ und „Call of Duty: WWII“. Auch das Action-Adventure „Assassin’s Creed Origins“ oder die Fußballsimulation „FIFA 18“ sind Fortsetzungen bekannter Spiele.

Das könnte daran liegen, dass nicht nur der Umsatz, sondern auch die Entwicklungskosten heutzutage in schwindelerregenden Höhen unterwegs sind. „Grand Theft Auto V“ hat als eins der teuersten Spiele bisher zum Beispiel über 250 Millionen US-Dollar verschlungen. Das können nicht mehr viele Hersteller bezahlen, und die, die es könnten, trauen sich nicht, um Fehlinvestments aus dem Weg zu gehen. Es sind also die Indiehersteller, die frische Ideen reinbringen – die es aber immer schwerer haben, auf dem Markt aufzufallen, und auf der gamescom eher eine Nebenrolle spielen.

Ich selbst bin sehr gespannt auf „Super Mario Odyssey“. Nach den ersten Stimmen, die das Spiel auf der E3 schon testen konnten, ist es nach „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ das nächste durchweg gelungene Spiel für die Nintendo Switch – also endgültig: Aufatmen nach dem Wii-U-Flop.

Es ist mehr der Blick auf die Technik, der in diesem Jahr spannend sein dürfte. Wir befinden uns zwar mitten in der aktuellen Konsolengeneration. Microsoft aber wird auf der gamescom erstmals in Deutschland seine Xbox X zeigen. Die „leistungsstärkste Konsole der Welt“ soll am 7. November in den Handel kommen und gegen die PlayStation 4 antreten, mit der Sony mit über 60 Millionen verkauften Geräten klarer Marktführer ist. Vor allem bei diesem Gerät also bin ich gespannt aufs erste Hands-on auf der Messe.

Virtuel Reality bleibt außerdem ein Thema – doch große Sprünge wird es auf der gamescom wohl nicht machen. Die Technik hat im vergangenen Jahr einen kleinen Hype erlebt. Zurzeit wird es etwas ruhiger; Marktbeobachter sehen auch das Nutzerinteresse zurückgehen. Das könnte daran liegen, dass die technischen Möglichkeiten zwar da sind – es zurzeit aber vor allem an Inhalten fehlt. Zumindest die Ankündigungen der Hersteller klingen nicht danach, als würde die gamescom daran groß etwas ändern.

Die Messe wirft stattdessen einen etwas größeren Blick auf den Retrotrend im Gaming. Während Nintendo im vergangenen Jahr mit einer limitierten Miniaturneuauflage der alten NES-Konsole Erfolge feierte – und in diesem Jahr eine Neuauflage des SNES plant – können Besucher in Halle 10 alte Konsolenspiele oder Flipper spielen, und in Vitrinen gibt es zum Teil noch ältere Ausstellungsstücke aus der Spielegeschichte zu sehen.

Rund 900 Aussteller aus mehr als 50 Ländern werden auf der gamescom ihre Highlights präsentieren. Wenn ihr selbst einen Blick wagen möchtet: Für zu Hause empfehle ich euch gamescom TV mit den Rocket Beans. Oder eben den Besuch auf der Messe selbst. Am besten noch unter der Woche und nicht erst am Samstag, dem letzten Tag. Dann ist es auf der gamescom nämlich meistens so voll, dass man kaum noch vorankommt – um manche Spiele zu testen, müsst ihr dann zum Teil stundenlang anstehen.