Gamescom 2017: Endlich Kulturgut!

Offiziell sind sie das seit neun Jahren: Computerspiele als Kulturgut. Nach harten Diskussionen hat der Deutsche Kulturrat die Gamesbranche 2008 als Mitglied aufgenommen und ihr damit auch ein kulturpolitisches Gewicht gegeben. Begründung: Die Branche sei Auftraggeber für unterschiedlichste Künstler von Designern über Drehbuchautoren bis zu Komponisten.

Was der Deutsche Kulturrat danach erlebte, würde man heute Shitstorm nennen. Doch von dieser Debatte ist nicht viel übrig. Es gibt weiter die Warnung vor exzessivem Spielen, zur Gamescom, noch einmal wiederholt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es gibt Kritik an Gewalt in Computerspielen – wobei es die auch in der Literatur, im Film und in der darstellenden Kunst gibt. Die Debatte um „Killerspiele“ und Verbote bestimmter Spiele aber spielt zurzeit gar keine Rolle mehr.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann findet dafür deutliche Worte: „Kaum jemand zweifelt mehr an, dass Computerspiele selbstverständlich Kulturgut sind. Und manche Perlen unter den Computerspielen sind sogar Kunstwerke. Der zehnjährige Kampf für Computerspiele als Kulturgut war erfolgreich.“ Wenn es eine Erkenntnis der Gamescom in diesem Jahr gibt, dann diese: Noch nie konnten sich Gamer und Entwickler so anerkannt fühlen wie in diesem Jahr.

Peter Smits von PietSmiet, Colin Gäbel von den Rocket Beans und LeFloid sprechen mit Peter Tauber (CDU), Hubertus Heil (SPD), Matthias Höhn (DIE LINKE), Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) und Nicola Beer (FDP) über Förderung für die Gamesbranche, E-Sport und Medienbildung.

Was von der Eröffnung der Gamescom durch Bundeskanzlerin Angela Merkel („Wir sind bei der Förderung von Entwicklern digitaler Spiele noch nicht an der Spitze. Dahin müssen wir aber wollen.“) und den Versprechen der Politiker, die Förderung deutlich auszubauen, übrig bleibt, wird die Zeit nach dem Wahlkampf zeigen. Wichtig wäre es – für einen Industriezweig, der mehr Umsatz macht als Film- und Musikbranche zusammen.

Was bleibt ansonsten von der Messe? Ein paar Dinge:

Erstens: Die Gamescom ist zu voll. Noch vor dem ersten Publikumstag waren die Tagestickets ausverkauft. Für Gamescom-Besucher ist das nichts Neues: Zwischen 11 und 17 Uhr geht auf der Messe fast gar nichts. Da schieben sich die Massen hin und her, und wer einen Slot erwischen will, um Spiele zu testen, wartet zum Teil drei Stunden lang. Das ist Jahr für Jahr frustrierend, aber es gäbe nur zwei Lösungen: ein größeres Messegelände und damit der Weggang aus Köln – oder weniger Besucher.

Zweitens: Virtual Reality fehlen die Inhalte. Schon im vergangen Jahr galten VR-Brillen für Gamer als das nächste große Ding. Dieses Jahr: dieselben Stände, dieselben Brillen, dieselben Inhalte. Die Technik scheint mir – insbesondere mit der HTC Vive – erst einmal ausentwickelt. Doch die wirklich guten Spiele fehlen. Deren Entwickler wiederum kritisieren im persönlichen Gespräch die noch immer zu teure Technik. Und so stagniert der Markt zurzeit ein wenig, weil es zu wenige Kaufanreize gibt.

Drittens: Die Nintendo Switch ist angekommen. Die neue Konsole dürfte bei Nintendo dafür sorgen, dass man den Flop mit der Wii U schnell wieder vergisst. „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wurde ja zum Teil schon als „Meisterwerk“ bezeichnet. Das neue „Super Mario Odyssey“ hat nun in fünf Kategorien den Gamescom Award gewonnen – unter anderem als bestes Spiel. Besucher waren auch von anderen Spielen auf der Konsole überzeugt. Nintendo scheint es also tatsächlich gelungen zu sein, die Switch als Alternative zur übermächtigen PlayStation und zur Xbox zu positionieren.

Viertens: Es fehlten die Highlights. Auch nach der Gamescom fällt es mir schwer, ein wirkliches Highlight herauszusuchen. Die Gamesbranche erfasst ein ähnlicher Fortsetzungswahn, wie wir ihn schon aus der Kino-Industrie und zuletzt auch aus dem Seriengeschäft kennen. Ich hatte kurz die Gelegenheit, mit Microsoft-Studios-Managerin Shannon Loftis zu sprechen – und auch die räumte ein, dass ein ordentlicher Teil der Impulse für neue Spielideen heute aus der Ecke der Indiegames kommt.

Fünftens: Im Retrotrend steckt noch viel Musik. Eine der spannendsten Messehallen auch in diesem Jahr: die Retrohalle 10.2. Atari, Amiga, Arcade-Automaten, SEGA, Nintendo, C64 – wer die frühen Tage des Gamings erlebt hat, konnte sich allein hier völlig verlieren. Diese Halle hat gezeigt, wie viel sich noch aus dem Retrotrend rausholen lässt – auch über die Neuauflage der NES und die geplanten Retroversionen von SNES, Atari 2600 und SEGA Genesis hinaus, die im kommenden Monat auf den Markt kommen sollen.

Ansonsten fällt es schwer, eine allgemeine Bilanz dieser Messe zu ziehen. Wir sind mitten in einer interessanten und herausfordernden Entwicklung. Und die Gamesbranche in Deutschland kann diese durchaus selbstbewusst angehen – wenn selbst die Bundeskanzlerin ihr eine „hohe gesellschaftliche Bedeutung“ beimisst. We’ve come a long way.