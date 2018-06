Gegen das Vergessen: Fotos gehören auf Papier

Wir knipsen und fotografieren heute, was das Zeug hält. Digital, versteht sich. Mit dem Smartphone (oder: den Smartphones), dem Tablet, der Action-Cam, der 360-Grad-Kamera, mit der Drohne, der digitalen Spiegelreflexkamera und vielen anderen Geräten. Ist kinderleicht und macht viel Freude. Allerdings ärgere ich mich immer häufiger, dass ich bestimmte Aufnahmen nicht wiederfinde. Kein Wunder: Mindestens 20 SD-Karten fliegen herum, jede Software speichert die importieren Fotos woanders, ich nutze verschiedene Cloud-Dienste. Mit einem Wort: Chaos!

Das Risiko des Vergessens ist hoch

Damals war eben doch manches besser. Da hat man seine (teuer entstandenen) Negative sorgfältig aufbewahrt und gezielt Abzüge bestellt – von den Fotos, die einem besonders gut gefallen haben. Diese Bilder wurden dann oft mit viel Liebe ins Ablum geklebt. Für die Ewigkeit. Und heute? Auf den Auslöser gedrückt ist schnell… Wir fotografieren hundertmal mehr als früher. Aber was machen wir mit den Bildern? Wenn sie nicht gleich in den Sozialen Medien gepostet werden, ist das Risiko des endgültigen Vergessens sehr hoch.

Doch den Aufnahmen droht nicht nur Vergessen, sondern auch Verschwinden. Denn selbst wenn wir die (gelungenen) Aufnahmen zum Beispiel auf einer externen Festplatte speichern: Kein Datenträger hält ewig. Früher oder später verschwinden die gespeicherten Daten einfach. Bei Festplatten muss man spätestens nach zwei bis zehn Jahren mit Löschung rechnen. Bei gebrannten CDs und DVDs nach fünf bis zehn Jahren. USB-Sticks halten 30 Jahre. Wenn dann unsere Bildformate noch gelesen werden können..

https://vimeo.com/272925039 Video can’t be loaded: Fotos auf Papier (https://vimeo.com/272925039)

Jörg Schieb früher: Alte Fotos auf Papier halten ewig

Besonders langlebig: Papier

Der langlebigste und vielseitigste „Datenträger“ ist – Papier! Fotos auf Papier halten ohne weiteres 100 Jahre und mehr. Es braucht auch kein Passwort, um dranzukommen. So bleiben Fotoaufnahmen in der Familie, selbst wenn etwas passiert. All das haben Digitalfotos nicht zu bieten.

Deshalb habe ich mir jetzt angewöhnt, wichtige Fotos doppelt zu sichern: in der Cloud und auf externen Festplatten. Die Zugangsdaten sind hinterlegt. Und: Ich erstelle regelmäßig Fotobücher. Das macht Spaß – und ist wirklich etwas, was man sich lange anschauen kann. Ganz ohne Display. Wunderbar.