Gesetze, Roboter und Daten – Notizen von Tag zwei der re:publica 2017

Er gilt als „Hofnarr der Netzgemeinde“ und nutzt die re:publica in jedem Jahr, um dem Publikum den Spiegel vorzuhalten: Gunter Dueck, Philosoph, Mathematiker und früher Manager bei IBM. In seiner Session hat Dueck unter anderem den Blick auf die Menschen gerichtet, die uns in der Debatte um die digitale Welt zurzeit fehlen: netzaffine Geisteswissenschaftler.

Wo sind die digitalen Intellektuellen? „Wir haben jemanden wie Carolin Emcke“, sagte Dueck. „Aber andere bedeutende Geisteswissenschaftler sind netzphob und halten es eher mit Manfred Spitzer. Das ist nicht gut.“ Da hat er recht. Uns fehlen „digitale Intellektuelle“, die am Diskurs teilnehmen – für Impulse, wie sie zum Beispiel Frank Schirrmacher bis 2014 beigetragen hat.

Dueck glaubt außerdem, dass ein neuer Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der digitalen Welt nötig ist: Auf dem Land komme man heute überall ins Internet. Jeder erhalte darüber seine Nachrichten. „Mit dem Internet sind die Grundlagen für den Rundfunkstaatsvertrag entfallen“, sagte Dueck. „Wir brauchen also einen neuen Vertrag.“

Brainhacking und Neurokapitalimus

Eine der spannendsten Sessions am zweiten Tag der re:publica kam von Miriam Meckel, Herausgeberin der WirtschaftsWoche. Sie zeigte, wie Menschen schon heute ihre Hirnleistung verbessern können: Durch 300 Dollar teure und in den USA frei erhältliche Geräte Gefühle verändern, durch reines Denken Texte in den Computer eingeben, durch Implantate im Körper Roboterarme kontrollieren und sich damit als Querschnittsgelähmte „endlich bewegen“ können.

Eine beeindruckende Session, zumal Meckel darin wichtige Fragen formulierte: Wie definieren wir in Zukunft unser Menschenbild? Wie gehen wir nach dem „Digital Divide“ mit einem „Neuro Divide“ um, also einer Welt, in der nur Wohlhabende eine bessere Hirnleistung finanzieren können, um mit den Anforderungen im Alltag zurechtzukommen? Wird es eine Freiheit geben, sich aus der Gehirnmanipulation auszuklinken – und welche Chancen in der Gesellschaft hat man dann noch?

„Der Zug der Datensparsamkeit ist abgefahren.“

Wo sich Dinge nicht verhindern lassen, müssen wir daran arbeiten, sie zu gestalten – neben Miriam Meckel verfolgt auch Andreas Weigend diesen Ansatz, früher Chefwissenschaftler bei Amazon, heute mit Lehrauftrag in Berkley und als Unternehmensberater tätig. Weigend hält Privatsphäre für eine Illusion und Datenvermeidung und Datensparsamkeit für nicht mehr möglich.

„Zum Ansatz, alle Daten an den Quellen zu vermeiden, kann ich Ihnen nur sagen: Der Zug ist abgefahren. Also müssen wir uns fragen: Wie gestalten wir den Umgang mit diesen Daten?“ Weigend fordert, den Wert von Daten festzulegen, indem man berücksichtigt, welche Entscheidungen auf Basis dieser Daten getroffen werden. Er hält Tools für nötig, um die eigenen Daten einsehen zu können, und nennt das Google Dashboard als Beispiel. Außerdem bringt er ein Gütesiegel für Datensammlungsprozesse ins Spiel, unabhängig vergeben von „einer Art Stiftung Warentest“.

Brauchen wir neue Gesetze?

An diesem zweiten Tag ging es außerdem noch einmal um die großen Mediendebatten. Prominent besetzt war zum Beispiel die Session zu Falschmeldungen und Propaganda im Netz, auf der unter anderem Niddal Salah-Eldin, Stefan Niggemeier, Patrick Gensing und Richard Gutjahr miteinander diskutierten. Gutjahr hat dabei zwei zentrale Ansätze kritisiert: „Wir brauchen kein Facebook-Gesetz, wir müssen nur die Gesetze anwenden, die es schon gibt. Und das Nachrecherchieren und Widerlegen von Falschmeldungen kann auch kontraproduktiv sein“, sagte Gutjahr und spielte damit auf das Problem der politischen Frames an, das gestern schon ausführlich Thema auf der re:publica war.

Wo wir beim Thema Gesetze sind: Was auf dieser re:publica bisher fehlt, sind auch Stimmen von Politikern. Andrea Nahles war hier, um über die Zukunft der Arbeit zu diskutieren. Die frühere Justizminiserin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat an einer Session zum Thema Big Data teilgenommen. Aber Gunter Dueck hat am Morgen eine sehr wichtige Frage in den Raum gestellt: Wo auf dieser Konferenz – immerhin einer der wichtigsten digitalen Gesellschaftskonferenzen überhaupt – ist eigentlich der fürs Internet zuständige Minister Alexander Dobrindt?

Zumindest Innenminister Thomas de Maizière hat den Mut, auf der re:publica aufzutauchen. Er darf sich dank Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Überwachungsdiskussion morgen auf ordentlich Gegenwind freuen, und so verspricht auch der dritte Tag, ein interessanter zu werden.

(Videos von den einzelnen Sessions der re:publica werden nach und nach veröffentlicht. Sobald sie da sind, werde ich sie hier im Artikel nachreichen.)