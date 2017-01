Gewusst wo: Die elektronische Fußfessel

Nicht nur die großen Onlinedienste, auch die Mobilfunkanbieter und Geheimdienste wissen gewöhnlich ganz gut, wo wir uns aufhalten – weil wir ständig unser Smartphone spazieren tragen. So entstehen mühelos Bewegungsprofile. Doch ausgerechnet die Menschen, die man aus gutem Grund guten überwachen sollte, schlagen den Behörden ein Schnippchen und verwenden SIM-Karten, die nicht registriert sind. Sie sind deshalb kaum bis gar nicht zu lokalisieren und tracken.

Darum wird in der Politik der verstärkte Einsatz so genannter „Fußfesseln“ diskutiert, die zum Beispiel so genannte „Gefährder“ tragen sollen. Menschen also, denen Behörden durchaus Straftaten zutrauen (und wie die Vergangenheit zeigt, leider zu recht), die sie aber aus Personalmangel nicht 24 Stunden am Tag überwachen können. Würden solche Gefährder eine elektronische Fußfessel tragen, wüsste man zumindest, wo sie sich aufhalten.

Elektronische Fußfessel: Sendet ständig den Aufenthaltsort an die Zentrale

Elektronische Aufenthaltsüberwachung (EAÜ)

„Fußfessel“ ist umgangssprachlich. Im Amtsdeutsch heißt so etwas „Elektronische Aufenthaltsüberwachung“ (EAÜ). Es gibt zwei Arten von Geräten. Das klassische Modell (Radiosystem) steht in ständiger Verbindung mit einer Basisstation und misst permanent den Abstand dazu. Entfernt sich der Träger der Fessel zu weit von der Basisstation, geht ein Alarm los. Dieses System eignet sich ausschließlich dann, wenn jemand einen Raum oder ein Haus nicht verlassen darf – und wird deswegen kaum noch eingesetzt.

Moderne Systeme setzen auf Mobilfunk und GPS. Sie ermitteln per GPS den aktuellen Aufenthaltsort (wie bei GPS üblich, bis auf wenige Meter genau) und übertragen die Daten regelmäßig per Mobilfunk an eine Zentrale. Dort werden die Daten gesammelt – und es entsteht ein Bewegungsprofil. Bei Bedarf lässt sich ein „virtueller Zaun“ ziehen: Verlässt der Überwachte ein vorher abgestecktes Areal, geht ebenfalls ein Alarm los. Dann wird die zuständige Behörde informiert, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten, etwa Ausschreibung zur Fahndung. Ob der virtuelle Zaun um ein Haus, einen Stadtteil, eine Stadt oder ein Land gezogen wird, spielt keine Rolle. Das System ist äußerst flexibel.

Auch für den Privatbereich zu haben

Natürlich sind die Systeme auch vor Manipulationen geschützt. Sollte ein Sender beschädigt werden oder das regelmäßige Absetzen der Aufenthaltsdaten ausbleiben, etwa weil der Träger bewusst den Sendebetrieb stört, geht ebenfalls ein Alarm los. So präzise wie Smartphones arbeiten die Fußfesseln aber nicht: Während Smartphones auch WLAN-Daten und Mobilfunkdaten nutzen können, um den Aufenthaltsort zu präziseren, wird das bei den Überwachungsgeräten in der Regel nicht gemacht. Schließlich soll so ein Gerät wenig Energie verbrauchen und der Akku lange halten.

Mittlerweile gibt es solche Ortungssysteme aber durchaus auch für den privaten Bereich, zum Beispiel zur Überwachung von Demenzkranken. Wenn solche Patienten einen Sender tragen, lassen sie sich jederzeit orten, sollten sie zum Beispiel unkontrolliert ihre Wohnung oder das Heim verlassen. Eine App kann dann Alarm schlagen. Auch gibt es Lösungen zur Überwachung von Kindern: Sie installieren entweder eine App auf ihrem Smartphone und tragen das spazieren oder haben einen kleinen Sender im Gepäck, der ständig das GPS-Signal ortet und per Mobilfunk sendet. Die Eltern können dann jederzeit sehen, wo sich ihr Nachwuchs aufhält. Solche Systeme heißen FamilyTracker oder PocketNanny und sind in den USA schon ein Verkaufsschlager.