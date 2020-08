Glücksspiel hat in Games für Kinder nichts verloren

Glücksspiel hat nichts in den Händen von Kindern verloren. Und trotzdem gehört Glücksspiel für viele Kinder und Jugendliche zum Alltag: In Form von Spieleapps wie “Coin Master”. Es wird allerhöchste Zeit, dass diese Abzocke unmöglich gemacht wird.

Die USK reagiert

Denn diese Apps sehen süß aus, scheinen kindertauglich, sind am Ende aber nicht mehr als Einarmige Banditen, die so viel Taschengeld wie möglich schlucken wollen. Und endlich geht die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, einen ersten Schritt in die richtige Richtung: “Glücksspiel” wird ein entscheidendes Kriterium für die Alterseinstufung von Spielen.

Klar: Minderjährigen ist Glücksspiel, bei denen Geld oder geldwerte Preise gewonnen werden können, untersagt. Aber bei Coin Master und Co. geht es nicht um Geld, es geht lediglich um kleine Vorteile im Spiel. Darum ist hier nur die Rede von “glücksspielähnlichen” Mechanismen.

Spätestens Jan Böhmermann hat auf “Coin Master” aufmerksam gemacht.

Aber ganz ehrlich: Ob ein Kind sein Geld verschleudert, weil es Geld gewinnen kann oder ein paar Punkte im Spiel, ist völlig egal. Diese Spielmechaniken machen Lust auf Glücksspiel. Also: Weg damit, bitte!

“Lootboxen” gehören verboten

Schön wäre es. Aber so löblich der grundsätzliche Gedanke der USK auch ist, der Schritt geht nicht weit genug. Denn bei der neuen Regelung geht es nun um den “Spielinhalt Glücksspiel”, aber nicht etwa um die umstrittenen “Lootboxen”.

In diesen kostenpflichtigen Beutekisten stecken Bonusinhalte für ein Spiel. Man bezahlt sie, ohne zu wissen, was man bekommt. So wie bei den Sammelkarten für Fußball-Stickeralben. Beim Fußballgame “Fifa” ist dann zum Beispiel ein besonders toller und seltener Fußballer in der Lootbox – vielleicht aber auch nur ein Langweiler. Klingt nach Glücksspiel, oder?

“Coin Master” sieht süß aus und richtet sich offenbar an junge Spielerinnen und Spieler.

Wenn wir Kinder und Jugendliche ernsthaft vor Glücksspiel schützen wollen, müssen wir handeln. Die USK kann nur Altersempfehlungen abgeben. Gefragt sind also die Landesmedienanstalten, die eh schon immer wieder Lootbox-Verbote prüfen, sowie der Gesetzgeber. Wir brauchen nicht nur Netzsperren für den Jugendschutz. Wir brauchen auch Sperren auch für Abzocker-Apps.

Denn vor der USK-Entscheidung liegt das empfohlene Alter für “Coin Master” bei 16 Jahren im Google Play Store, bei 17 Jahren im App-Store. Als ob es Jugendliche jemals interessiert hätte, dass ein Spiel nicht die passende Altersfreigabe hat.

Voriges Jahr wurden in Deutschland 1,8 Milliarden Euro eingenommen mit In-App-Käufen, auch mit Lootboxen und Glücksspielmechaniken. Trotzdem: Aber der Jugendschutz muss uns mehr wert sein.