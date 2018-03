Hack, Hack, Daten weg!

Und es ist wieder passiert. Wieder wurden erfolgreich Netzwerke in Berlin angegriffen – und Daten geklaut. Diesmal war nicht der Bundestag betroffen, sondern sogar die Netzwerke der Regierung. Zum Beispiel das Auswärtige Amt. Wirklich überraschend kommen die Attacken nicht, denn es wird zwar unglaublich viel von „Digitalisierung“ geredet – aber Ahnung hat davon kaum jemand in Berlin. Am kompetentesten ist Konstantin von Notz von den Grünen, den ich vor einer Weile mal zum Thema Zero-Day-Exploits interviewt habe und der wirklich über Sachkompetenz verfügt.

Ein echter Schutz ist unmöglich

Es ist unmöglich, erklärt IT-Sicherheitsberater Sandro Gaycken im Tagesthemen-Interview, Datennetzwerke vor Zugriffen von außen zu schützen. Es herrsche ein „kalter Krieg“, Das glaube ich sofort. Hunderprozentigen Schutz kann man unmöglich garantieren. Mit dieser Erwartung wird zwar viel Geld verdient, aber eingelöst werden kann dieses vollmundige Versprechen kaum. Man denke nur an die erst kürzlich entdeckten Sicherheitslecks in den Prozessoren: Gegen solche Sicherheitslecks kann man bis zur Entdeckung erst mal gar nichs ausrichten.

Aber man könnte sich zumindest Mühe geben. Offensichtlich ist es um die Sicherheit der Datennetze in Bundestag und Bundesregierung nicht sonderlich gut bestellt. Und dabei geht es nicht nur um Technik und Software, sondern auch um Policies, also die Spielregeln, die alle beachten müssen. Liegen vertrauliche Dokumente auch nur auf irgend eine Weise übers Netz erreichbare Datenquellen, sind sie unsicher. Denn es gilt das eiserne Prinzip: Was möglich ist, das geschieht auch. Irgendwann.

Konstantin von Notz mahnt: Wir brauchen mehr Sicherheit – nicht nur in Berlin

Regierung planlos: Auch wir sind ungeschützt

Das Tragische daran: Wenn eine Regierung keinen Plan hat, wie sie ihre eigenen Daten (und damit die des Volkes) angemessen schützen kann, hat sie erst recht keinen Plan, wie unsere Daten geschützt werden sollen und können. Dabei wäre es die Aufgabe der Regierung, uns zu schützen. Hacker sitzen meistens im Ausland – manchmal sind es auch Schnüffelbehörden wie die NSA, die uns ausspitzeln. Bedrohungen von außen abzuwehren ist eine der zentralen Aufgaben der Regierung. Kommt sie ihr nacht? Mitnichten!

Stattdessen wird lieber über „Digitalisierung“ geredet, als enthielte sie nur Chancen. Auch hier ohne Plan – aber was die Risiken anbelangt, wird nicht mal drüber gesprochen. Das ist unglaublich arm – und leider auch extrem erschreckend, weil naiv und verantwortungslos. Politiker würden es „Versäumnis“ nennen, ich nenne es Verrat.