Hack, Hack – Wahlen weg?

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat jetzt einen Ausbau des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) angekündigt. Das Personal soll verdoppelt werden – von 1200 auf 2400 Mitarbeiter. Und das ist gut und richtig so, denn viel zu lange wurden die potenziellen Gefahren durch Cyberangriffe massiv unterschätzt. Nicht nur in der Politik – aber vor allem dort.

Personal des BSI soll sich verdoppeln

Auch wenn jetzt der Wille da ist, das BSI – eine durchaus solide Behörde, die gute Arbeit leistet! – personell aufzustocken: Reichen kann das noch längst nicht. Und es wird, mit Verlaub, auch nicht einfach, so viele fähige Fachkräfte zu finden, die sich in die steifen Strukturen einer Behörde integrieren lassen – und die im Vergleich zu freien Industrie dann doch eher bescheidenen Gehälter zu akzeptieren.

Ganz zu schweigen davon, dass der Markt leergefegt ist. Es müsste – und auch das ist eine politische Aufgabe! – auch viel mehr dafür getan werden, dass in Deutschland ausgebildet, geforscht und entwickelt wird. Gerade bei Technikthemen ist eine enge Zusammenarbeit aus Forschung und Wirtschaft wichtig, in den USA ist sie selbstverständlich. Es braucht dringend mehr Kompetenz in so vielen Bereichen, ob KI, Cyberabwehr und IT-Sicherheit – oder generell in Informatik.

Schutz vor Cyberangriffen fängt bei der (Aus-)Bildung an

Dafür ist Horst Seehofer nicht verantwortlich – aber andere aus der Regierung. Insbesondere von der Staatssekretärin für Digitalisierung Dorothee Bär hätte ich deutlich mehr erwartet: Konkrete Konzepte und Forderungen, wie sich Deutschland im IT-Bereich entwickeln lässt. Und nicht nur im Games-Bereich, der Dorothee Bär tatsächlich am Herzen liegt.

Die Folgen dieser Nachlässigkeit erkennen wir nun. Seit Wochen und Monaten gibt es quasi ununterbrochen Angriffe auf Behörden, Institutionen, Einrichtungen und sogar Kliniken. Und die Verantwortlichen wissen nicht einmal, wie viele Angriffe es sind – weil es keine Meldepflicht gibt. Die Politik ist also blind, was große Bereiche der konkreten Cyberbedrohung anbelangt – und unternimmt deswegen auch nichts. Oder zumindest viel zu wenig.

Manipulation der Wahlen befürchtet

Horst Seehofer hat auch eine weitere potenzielle Bedrohung ausgemacht: mögliche Versuche, die Wahlen zu beeinflussen. Das Risiko ist absolut da – das wissen wir aus den Erfahrungen mit den US-Wahlen. Immerhin haben wir (noch) keine Wahlautomaten, hier sind keine nennenswerten Manipulationen zu erwarten. Wohl aber bei der indirekten Wahlmanipulation: Durch Agitation, Desinformation, Deep-Fakes und andere unlautere Eingriffe, die ein Stimmungsbild kippen können.

Erst Deep-Fake-Videos, die Annalena Baerbock durch den Kakao ziehen, gibt es bereits.

Horst Seehofer hat aber nur gewarnt – und keine konkreten Maßnahmen aufgezeigt. Wäre auch viel zu spät, zwei Monate vor der Wahl. Hierzu hätte sich das Innenministerium zweifellos schon sehr viel früher Gedanken machen müssen.

Erste Deepfake-Videos ausgetaucht – und Ransomware-Angriffe an der Tagesordnung