Haltet endlich eure Daten sicher!

Da stand ich gestern in einem Hörfunkstudio im WDR, wir waren gerade mit unserem Gespräch über den digitalen Angriff auf Politiker und Promis fertig, da sprach mich die Moderatorin an: “Ich muss da auch mal ran. Ich habe auch überall dasselbe Passwort.” Da war er wieder, der Moment, in dem sich eins der größten Probleme offenbart: die verdammte Fahrlässigkeit und Bequemlichkeit vieler Nutzer.

Der Vorfall gestern wurde als “Hackerangriff” bekannt. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass eher ein Scriptkiddie dahintersteckt – und dass ein Teil der Nutzer eine Mitschuld an diesem Vorfall trägt. Einer der betroffenen Prominenten zum Beispiel hatte seine E-Mail-Adresse mit einem schlechten Passwort versehen. Darüber konnte man auch auf andere seiner Onlinekonten Zugriff erhalten.

Fahrlässigkeit war auch bei einem ähnlichen Fall 2014 im Spiel: dem “Hackerangriff” auf Hollywood- und Popstars in den USA. Auch hier stellte sich heraus, dass es keinen Hack gab, sondern dass die Stars ganz einfach Opfer eines Phishing-Angriffs wurden: Sie hatten fingierte E-Mails erhalten, darin auf Links geklickt und auf der Website, auf der sie dann landeten, ihre Passwörter eingegeben.

Facebook Live: Lisa Seemann und Dennis Horn über den digitalen Angriff auf Politiker und Prominente

Ich möchte die Schuld nicht auf die Opfer schieben. Was hier passiert ist, gehört hart bestraft. Solches “Doxing” gibt es immer wieder, und ihm wurde lange keine große Aufmerksamkeit gewidmet. (Vielleicht, weil es keine Politiker traf?) Und, ja, wir sollten über IT-Sicherheitsstandards auch für Privatnutzer reden. Und, ja, ein sicheres digitales Leben ist noch immer viel zu kompliziert für Menschen, die nicht tief genug drinstecken. Und trotzdem: Es liegt auch an uns.

Denn die Wahrheit ist: Viele Menschen – und da sind die jetzt betroffenen Politiker und Prominenten , YouTuber und Moderatoren, Künstler und Journalisten keine Ausnahme – haben keine Ahnung, welche Risiken sie mit ihrer digitalen Bequemlichkeit eingehen. Oder sie nehmen diese Risiken wissend in Kauf. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.

Haltet endlich eure Daten sicher! Seid sparsam mit ihnen! Verwendet gute Passwörter! Verwendet unterschiedliche Passwörter bei unterschiedlichen Diensten! Schaltet die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, wo immer es geht! Klickt nie auf Links und Anhänge, wenn ihr nicht wisst, ob eine E-Mail echt ist! Führt keine Adressbuchabgleiche mit Apps und Onlinediensten durch! Haltet eure Software aktuell! Komplette Sicherheit gibt es nie – aber zumindest ein paar Grundregeln, um ein wenig vorzusorgen. Nutzt sie!