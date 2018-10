Hass und Hetze: Mehr Strafverfolgung, bitte

Seit einem Jahr gibt es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Facebook und Co. müssen sich mehr anstrengen, zeitnah “offensichtlich gesetzwidrige” Kommentare – etwa mit Hass und Hetze – aus dem Netz zu entfernen. Aber gelingt das auch zuverlässig? Da keine offiziellen Statistiken erhoben werden, lässt sich der Erfolg nur schwer bis gar nicht beurteilen. Mein Eindruck: Die Sozialen Netzwerke sind nach wie vor kein besonders angenehmer Ort.

Weniger gelöscht als befürchtet

Aber wie bewerten Netzaktivisten das Gesetz und dessen Entwicklung? Ich habe dazu ein Gespräch mit Markus Beckedahl geführt (das ganze Gespräch unten im Video), der mit der re:publica eine der wichtigsten Plattformen für solche Themen auf die Beine gestellt hat. Beckedahl meint: Die anfangs formulierte Befürchtung, dass durch das NetzDG massenweise legale Inhalte geblockt, gesperrt oder gelöscht würden, war weitgehend unbegründet. Hier waren viele wohl doch eher zu pessimistisch.

Klar: Fälle wie das geblockte Facebook-Konto von Barbara hat es gegeben. Aber das waren Einzelfälle. Problematischer findet Beckedahl, dass nicht Gerichte entscheiden, was aus dem Netz entfernt gehört, sondern private Unternehmen – und hier deren Mitarbeiter. “Es fehlt völlig an Transparenz”, empört sich der Netzaktivist. Wenn etwas gesperrt werde, erfahre man es nicht. Es gebe auch keine Begründung und keinen offiziellen Beschwerdeweg.

https://vimeo.com/293385957 Video can’t be loaded: Markus Beckedahl über Netzwerkdurchleitungsgesetz (NetzDG) und freiwillige Selbstverpflichtung (https://vimeo.com/293385957)

Markus Beckedahl: Unternehmen wir genug gegen Hass, Hetze und Fake-News?

Jeden einzelnen Fall vor Gericht bringen

Das ist schon bedenklich. Doch dann spricht Markus Beckedahl noch einen wichtigen Aspekt an: Es gibt seiner Ansicht nach keine abschreckende Wirkung. Wenn das Schlimmste, das jemand befürchten müsse, der Hass und Hetze in Sozialen Netzwerken verbreitet, sei, dass ein Content Manager bei Facebook seinen Post sperrt, dann habe er in der Tat nichts zu befürchten. Das sei doch eher eine Einladung, die Grenzen auszutesten.

Markus Beckedahl schlägt vor, jeden einzelnen Fall zur Anzeige und somit vor Gericht zu bringen. In einer idealen Welt wäre das sicher wünschenswert – und es hätte zweifellos abschreckende Wirkung. Allerdings dürfte das Polizei, Behörden und Justiz hoffnungslos überlasten. Sie sind jetzt schon überfordert. Genau das dürfte der Grund sein, wieso es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt. Gute Argumente für einen Rechtsstaat sind das nicht.