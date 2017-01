Holodeck, wir kommen!

Eine der großartigsten Erfindungen, die man bei Raumschiff Enterprise (Star Trek) bewundern kann, ist meiner Ansicht nach das Holodeck. Ein Raum, „in dem beliebige virtuelle Welten mittels einer Kombination aus Holografie- und Replikatoren-Technik simuliert werden können“ (Wikipedia). Sprich: Man begibt sich in den Raum – und durch Projektion um einen herum taucht man in eine ganz eigene, neue Welt ein. Die Täuschung ist perfekt, das Erlebnis einzigartig.

3D-Objekte im Raum – ganz ohne Brille

So allmählich bekommen wir Technologien an die Hand, die in genau diese Richtung gehen. Die Hololens-Brille von Microsoft zum Beispiel, eine Augmented-Reality-Brille, die in diesem Jahr endgültig auf den Markt kommen soll, bietet eine durchaus interessante Kombination von echter und virtueller Welt. Wer durch die Brille schaut, sieht nicht nur die reale Umgebung, sondern auch die verknüpfte virtuelle Welt. Objekte schweben im Raum und bewegen sich.

Noch interessanter ist meiner Meinung nach aber ein Crowdfunding-Projekt, dass holografische Figuren auf den Schreibtisch zu zaubern vermag. Mit der Hololamp des gleichnamigen französischen Startups soll es möglich werden, 3D-Objekte in den Raum zu projizieren und ganz ohne Brille sichtbar zu machen. Ein sehr interessanter Ansatz, denn ein großer Nachteil von Brillenlösungen wie der Hololens ist natürlich, dass man sich eine Brille aufsetzen muss. Bei der Hololamp ist das nicht nötig. Trotzdem kann aber nur eine Person die Holowelt bestaunen.

Auch Hololamp nur für eine Person

Das liegt daran, dass es sich bei der Hololamp um eine Art 3D-Projektor handelt, der das gewünschte Holobild auf einen Tisch oder einer andere Oberfläche projiziert. Allerdings in 2D. Da aber die Hololamp den Betrachter beobachtet und bei einer Veränderung des Blickwinkels auch die Darstellung verändert, entsteht ein räumlicher Effekt. Klarer Vorteil: Man muss keine Brille aufsetzen. Ein erheblicher Nachteil ist allerdings: Auch die Hololamp funktioniert nur mit einer Person. Man kann also nicht gemeinsam mit Kollegen ein 3D-Objekt besprechen.

Wann die Hololamp marktreif ist und zu verkaufen sein wird, steht derzeit ebenso wenig fest wie der Preis. Aber: Sie ist eine interessante Entwicklung, die das Portfolio der Anzeigetechniken definitiv erweitert.