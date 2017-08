IFA 2017: Fernseher, Smartphones, vernetzter Haushalt – die Highlights der Messe

Es gab eine Zeit, in der sich die Welt noch nicht so schnell gedreht hat. Da waren wir noch nicht im Netz. Da fand die IFA nur alle zwei Jahre statt. Da war die Messe ein Garant für wirkliche Neuheiten. Die Audiocassette wurde auf der IFA vorgestellt. Das Farbfernsehen ging dort an den Start. Die CD, das 16:9-Fernsehen, der Verkehrsfunk – oft war die IFA die Premiere.

Das ist heute anders. Smartphone-Hersteller stellen Neuheiten auf dem Mobile World Congress vor. Geht es um Unterhaltungselektronik, ist die CES die Messe der Wahl. Andere Hersteller – vor allem Apple – setzen ganz messefrei auf ihre eigenen Events. Und trotzdem gilt die IFA als eine der wichtigsten Messen überhaupt. Sie findet von Freitag, den 1. September, bis Mittwoch, den 6. September, in der Messe Berlin statt. Und kurz vor dem Weihnachtsgeschäft gibt es hier das geballte Techspektakel zu sehen.

Fernseher: höher, schneller, weiter. Fernsehgeräte sind schon immer eins der wichtigsten Themen der IFA. Wie im vergangenen Jahr tut sich hier aber nicht besonders viel. Es wird auch in diesem Jahr größere, kontrastreichere und schärfere Geräte zu sehen geben. Schlagworte bleiben Ultra-HD (die vierfache Full-HD-Auflösung), OLED (satteres Schwarz, stärkere Kontraste) und HDR (breiteres Farbspektrum, brillanteres Bild)

Nur zwei Fernseher haben vorab für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der Samsung-Fernseher „The Frame“ hängt wie ein Bilderrahmen an der Wand hängt, lässt sich hin- und herrücken und zeitgenössische Kunst, bis man ihn einschaltet – und aus der Kunst plötzlich eine Soap Opera wird. Und der LG W7 ist nur 2,57 Millimeter dünn und sieht aus wie ein 77 Zoll großes Poster an der Wand. Für rund 20.000 Euro dürften es allerdings vor allem die Messen bleiben, an denen man dieses Gerät erst einmal sehen wird.

Smarte (und gefährliche) Haushaltsgeräte. Er ist der Running Gag auf allen Techmessen, bei denen es auch ums Smart Home geht: der intelligente Kühlschrank, der eines Tages selbst erkennt, was fehlt. Vermutlich wird er niemals in unseren Küchen landen, weil ihn wirklich niemand braucht. Doch der IFA wird er wohl auf ewig erhalten bleiben – und hat in diesem Jahr ganz hypegerecht sogar einen Sprachassistenten an Bord.

Und auch sonst bleibt es beim Trend zum Smart Home und zu möglichst smarten Haushaltsgeräten. Smarte Zahnbürsten, smarte Staubsaugroboter, smarte Waschmaschinen – und alle mit Internetanschluss und App. Doch viele sind nicht miteinander kompatibel, und auf der IFA erwartet uns hoffentlich auch eine breitere Sicherheitsdebatte über das „Internet der Dinge“, das eines Tages noch verdammt gefährlich werden könnte. Denn viele Geräte haben eklatante Sicherheitslücken.

Smartphones: viel Neues, nichts Sensationelles. Nach dem Akkudesaster mit dem Vorgänger zeigt Samsung auf der IFA das neue Galaxy Note 8, ein Phablet mit 6,3-Zoll-Bildschirm. Die IFA wird für viele die erste Gelegenheit sein, das Gerät in Augenschein zu nehmen. Auch fast alle anderen Hersteller bringen Neuheiten mit auf die Messe. Allerdings wird es kaum große neue Flaggschiffe zu sehen geben – dafür ist der Mobile World Congress da.

Und sonst? Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home wird es auch auf der IFA in immer mehr Geräten zu entdecken geben. Der Virtual-Reality-Hype hat zwar etwas nachgelassen, aber 360-Grad-Kameras werden ein großes Thema sein – darunter eine, die ganz Virtual-Reality-gerecht auch in 3D aufnimmt. Und auch digitale Gesundheit von Fitnessgadgets bis Trackingapps ist mittlerweile ein klassisches IFA-Thema.

Falls ihr selbst auf der Messe seid, schaut doch einmal in Halle 2.2 vorbei und sagt Hallo! Dort bin ich bis einschließlich Montag immer mal wieder bei den Kollegen von ARD-Digital auf der Bühne. Und wenn ihr die Messe nicht besuchen solltet: Ich begleite sie auch hier in Digitalistan – und noch mehr Stoff gibt es in einem Special bei den Kollegen vom rbb.