IFA 2018: Künstliche Intelligenz überall

Jedes Jahr braucht sein Hypethema. Auf der IFA 2016 waren es Virtual und Augmented Reality. Das vergangene Jahr gehörten Alexa und Co. Und zur IFA 2018 wird künstliche Intelligenz die Schlagzeilen machen. Fernseher, Waschmaschinen oder Kochfelder, mit denen man sich per Sprachassistent auch weiter unterhalten kann, werden lernfähig und sollen mitdenken – zum Beispiel, wenn es um ihren eigenen Energieverbrauch geht.

Wenn am Freitag in Berlin die IFA beginnt, wird man um die aktuellen Hypes in der Techwelt also wieder nicht herumkommen. Das bedeutet auch: Hersteller werden eine Menge Geräte mitbringen, die mit Funktionen ausgestattet werden, einfach „weil man’s kann“ – und nicht, weil es sinnvoll oder nachgefragt wäre. Oft lohnt es, ein Jahr später zu prüfen, ob einzelne Neuheiten dann immer noch Thema sind.

Doch so sehr Zukunftsthemen die IFA beherrschen und sich die Techwelt Jahr für Jahr verändert, so sehr bleibt es auch bei den Klassikern der Messe. Fernseher zum Beispiel: Einige Hersteller lassen die 4K-Auflösung hinter sich und zeigen 8K-Modelle. Die Geräte werden außerdem größer – viele Fernseher bewegen sich jetzt zwischen 55 und 75 Zoll, also fast bis zu zwei Meter.

Die IFA und die Intelligenz (WDR 3 Resonanzen)

Auch das Smart Home steht weiter im Mittelpunkt der IFA: Nach wie vor wird hier alles mit allem vernetzt. Für viele Hersteller heißt es nicht mehr nur „Smart Home“, sondern „Smart Living“. Kühlschränke, Rolladen, Thermostate, Kameras, Rauchmelder und mehr gehen auf der IFA ans Netz. Dabei fehlen aber nach wie vor annehmbare gemeinsame Standards der Gerätehersteller – dementsprechend unübersichtlich und wuselig wirkt all das, was die Hersteller für die Messe ankündigen.

Und auch Mobilität wird zum Thema: Neben E-Bikes oder motorisierten Rollschuhen geht es auf einer eigenen Fachtagung im Rahmen der IFA um die Zukunft des Autos, um vernetztes und autonomes Fahren. Die „Shift Automotive“ ist auch ein Zeichen an die Konkurrenz: Bei der CES in Las Vegas und auch auf der CEBIT waren zuletzt immer mehr Autohersteller dabei; die IFA will diesen Trend mitgehen.

Und falls ihr selbst auf der Messe seid: Schaut doch einmal in Halle 2.2 vorbei! Dort verbringe ich einen großen Teil der Zeit und freue mich über alle Zuschauer, Hörer und Nutzer, die Hallo sagen. Und wenn ihr die Messe nicht besuchen solltet: Wir begleiten sie auch hier in Digitalistan – und in einem Special bei den Kollegen vom rbb.