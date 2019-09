IFA: Geh mir weg mit der KI…

Wer über die Internationale Funkausstellung (IFA) läuft, bekommt extrem unterschiedliche Eindrücke präsentiert. Es gibt da Stände mit Waffeleisen, Saugrobotern oder Epilier-Maschinchen – nur über die berichtet keiner. Auch ich nicht, muss ich zugeben. Wir Journalisten schauen immer auf die Trends. Das, was neu ist – oder neu zu sein verspricht. Dieses Jahr war es eindeutig das Thema Künstliche Intelligenz (KI) im Smart Home.

Dank KI: Geräte, die nicht gehorchen wollen

Klingt doch wunderbar. Endlich etwas Intelligenz im Haushalt, würden Comedians sagen. Das Problem ist nur: Es ist ein nahezu kompletter Etikettenschwindel. Die Industrie verwendet das Schlagwort “KI”, weil es gerade hipp ist und den Eindruck erweckt, etwas Neues zu sein. Mehr Komfort zu bringen. Oder überhaupt irgendwelche Vorteile.

Die traurige Wahrheit: Das ist nicht der Fall. Oft sogar im Gegenteil. Vor allem bei der Spracherkennung im Haushalt – auch ein Thema auf der IFA – wird das deutlich. Schon bei der Herausforderung, uns Menschen zu verstehen, also das, was wir sagen, versagen die Geräte auf ganzer Linie. Der Espresso-Automat bei Siemens war mit einer Spracherkennung von Telekom Magenta verbunden. Es gab präzise Anweisungen, was der Besucher zu sagen hatte. Es funktionierte trotzdem nicht.

https://vimeo.com/358741260 Video can’t be loaded: IFA-rep (https://vimeo.com/358741260)

Julia Krüger von netzpolitik.org sagt: Wir sollten KI lieber für sinnvolle Zwecke einsetzen

Jede Menge sinnlose Beispiele

Ich habe 20 Minuten gewartet. “Netzwerkfehler”, stand im Display. Die Techniker haben es nicht hinbekommen. Auf der anderen Seite ein Backofen, der mit Alexa verbunden war. “Alexa: Sage Backofentür auf!”, sollte man sagen, damit der Ofen die Türe aufschwingt. Von zehn Versuchen hat es zwei Mal geklappt. Und Zuklappen oder etwas anderes geht nicht per Sprachbefehl. Welch eine Erleichterung, oder?

So wurde eine Menge Firlefanz auf der IFA präsentiert. Etwa 8K-Fernseher bei Samsung, die per KI die Bilder von HD oder 4K hochrechnen auf 8K. Schließlich gibt es praktisch kaum 8K-Inhalte. Gute Idee, aber auch wirklich nur nötig, wenn die Fernseher überdimensional groß sind. Auch das ist im Alltag eher unnötig. Ebenso die Waschmaschine, die dem Trockner mitteilt, welche Art von Wäsche ihn erwartet – und wie viel.

KI erhöht den Energiebedarf (alle Geräte müssen ständig online sein und funken), steigert die Abhängigkeit (was ist bei Stromausfall, wenn die Internetverbindung ausfällt) und ist alles andere als ausgereift. “Wir sollten KI für sinnvolle Dinge nutzen, etwa, um wichtige Aufgaben wie den Klimawandel zu meistern”, fordert KI-Expertin Julia Krüger von netzpolitik.org in einem Gespräch in Berlin.

Recht hat sie!