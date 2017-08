Internetabhängigkeit – die Krankheit, die es vielleicht gar nicht gibt

Wenn die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ihren Drogen- und Suchtbericht vorstellt, sorgt auch die „Internetabhängigkeit“ immer wieder für Schlagzeilen. Pünktlich vor der gamescom, die in der kommenden Woche in Köln steigt, legt Marlene Mortler der Bundespressekonferenz heute ihren Jahresbericht für 2017 vor. Darin widmet sie der „Computerspiel- und Internetabhängigkeit“ ein eigenes Kapitel.

„Wenn es an Medienkompetenz mangelt“, heißt es in dem Bericht, „können digitale Anwendungen eine Vielzahl gesundheitlicher Beeinträchtigungen hervorrufen, Online-Spiele genauso wie soziale Netzwerke.“ Der Bericht zitiert vor allem die Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Laut dieser wiesen zuletzt rund sechs Prozent aller Jugendlichen eine behandlungsbedürftige internetbezogene Störung auf.

Die Zahlen hätten sich bei den 12- bis 17-Jährigen außerdem deutlich erhöht. 5,3 Prozent der Jungen seien zuletzt betroffen gewesen, unter den Mädchen sogar 6,2 Prozent – hier habe sich die Zahl gegenüber der ersten Erhebung 2011 fast verdoppelt. Die aktuellen Zahlen stammen aus dem Jahr 2015 – sie liegen also heute möglicherweise noch einmal höher.

„Hier ist der Internetkonsum völlig außer Kontrolle geraten“, schreibt die Drogenbeauftragte. Wenig anderes im Leben habe noch Bedeutung – nicht die Schule, nicht die Arbeit, häufig nicht einmal die eigene Familie.“ Ihre Forderung deshalb: mehr Prävention, ein wirkungsvollerer Jugendschutz im Netz und klare Orientierung für die Eltern in Sachen Medienkonsum.

Internetabhängigkeit? Da gibt es eine Diagnoseproblematik!

Was der Drogen- und Suchtbericht allerdings auch erwähnt: dass es eine „Diagnoseproblematik“ gibt. Das fängt schon bei den Computerspielen an: Der Drogen- und Suchtbericht zieht die „Internet Gaming Disorder“ heran, die seit 2013 im „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ enthalten sei, einer Art Diagnose-Bibel für psychische Erkrankungen.

Der Bericht der Drogenbeauftragten verschweigt allerdings, an welcher Stelle die „Internet Gaming Disorder“ in dem rund 1.000 Seiten dicken Handbuch aufgenommen wurde: im Anhang – zur weiteren Prüfung, weil sich die Autoren nicht einig darüber waren, ob die aufgeführten Symptome nicht auch Ausdruck anderer Krankheiten sein könnten. Das Handbuch steht seit langem in der Kritik, es trage zu einer Inflation von Diagnosen bei.

Die Fragen beginnen schon beim Begriff „Internet Gaming Disorder“: Was hat eine Computerpielabhängigkeit mit dem Netz zu tun? Fällt die Sucht nur aufs Netz zurück, wenn es einen Onlinezwang für ein Computerspiel gibt? Oder wenn es nicht mehr auf DVD gekauft, sondern über Steam bezogen wird? Macht „World of Warcraft“ als MMORPG süchtig, ein beliebiger Egoshooter im Offline-Single-player-Modus aber nicht?

Noch schwieriger wird es beim Thema „Internetabhängigkeit“: Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Jemand, der seinen Freundeskreis vernachlässigt und stattdessen jeden Tag stundenlang tindert, um nach Sexdates zu suchen – hat der ein Problem mit dem Internet oder mit seinem Sexleben? Jemand, der sauviel Geld verliert, weil er die Finger nicht von Sportwetten im Netz lassen kann – ist der internetsüchtig oder wettsüchtig? Jemand, der sich von Amazon und Zalando das Konto leerräumen lässt – geht es bei ihm um eine Internetabhängigkeit oder eine Shoppingabhängigkeit?

Sind Jugendliche, die mitunter exzessiv kommunizieren, internetsüchtig? Oder sind sie „kommunikationssüchtig“? Und ist ein solches Verhalten in diesem Alter nicht sogar recht normal? – vor allem bei Mädchen, die unter den 12- bis 17-Jährigen in der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung tatsächlich die Nase vorn haben.

Das Internet ist ein eigenes Medium. Es ist keine Tätigkeit. Wir gehen nicht mehr an unseren Schreibtisch, schalten den Computer ein und starten den Einwählvorgang des Modems, um anschließend stundenlang „im World Wide Web zu surfen“. Online sind viele von uns heute rund um die Uhr – schließlich ist das Smartphone in unserer Hosentasche ständig auf Empfang. Allein die Frage, wie viele Stunden man am Tag denn so im Internet verbringe: Sie lässt sich fast gar nicht mehr beantworten.

Computerspielabhängigkeit? Einspruch aus der Wissenschaft!

Natürlich ziehen einige Menschen ihr Smartphone zu oft aus der Tasche – übrigens wesentlich problematischer als die stundenlange Nutzung an sich. Natürlich prüfen einige Menschen zu häufig, ob ihr Like-Status im sozialen Netzwerk noch zufriedenstellend ist. Und natürlich lassen einige Menschen Dinge liegen, weil sie zu viel Zeit mit Computerspielen verbringen.

Seit Jahren aber macht das Thema die Runde, als hätten wir es mit fertig erforschten Krankheitsbildern zu tun. Mal ist von „Internetabhängigkeit“ die Rede, mal von „Onlinesucht“, mal von „pathologischer Internetnutzung“. Dabei kommen aus der Wissenschaft auch Warnungen, Menschen dürften für ihre alltägliche Mediennutzung nicht zu Süchtigen erklärt werden.

Ein Teil der Forscher, die sich mit dem Thema beschäftigen, zweifelt daran, dass es solche Krankheitsbilder überhaupt gibt. Einer von ihnen fragt in der Süddeutschen Zeitung sogar, ob es überhaupt um eine ernsthafte Debatte gehe: „Vielmehr wirkt vieles so, als wolle eine Hardliner-Fraktion […] mit politischen Mitteln ihre Überzeugungen weltweit durchsetzen.“

Der polnische Dichter Piotr Czerski schrieb für DIE ZEIT vor fünf Jahren über seine (und damit auch meine) Generation: „Wir benutzen das Internet nicht, wir leben darin und damit.“ Kann es sich um eine Verhaltenssucht handeln, wenn es gar kein „Verhalten“ ist, das Internet zu nutzen?

Es gibt sie, die Menschen, die exzessiv Facebook nutzen, Spiele zocken, in Apps versinken. Aber die Volkskrankheit „Internetabhängigkeit“ – gibt es die auch? Bevor der Begriff wie selbstverständlich Schlagzeilen macht, wäre eigentlich noch etwas mehr Forschung nötig – und noch ein paar mehr differenzierte Worte in den Berichten der Drogenbeauftragten.