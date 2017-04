Jetzt auch Facebook mit Stories

Jeder, der ein Smartphone in der Tasche hat und es nicht nur zum Surfen oder Mails checken benutzt, sondern auch mit seinen Freunden in Kontakt bleiben will, muss umdenken. Wer hip sein will, muss mehr zu bieten haben als Fotos, Live Fotos und Videos. Wer ernst genommen werden will, muss sich in der Kunst des mobilen Story Tellings üben. Das Publikum erwartet nette Kurzgeschichten, zusammengestellt mit Fotos, Videos, Minibildchen, Kommentaren und Texten. Ein paar Sekunden lang, leicht zu konsumieren und Emotionen transportierend. Erstellt im Smartphone und angeschaut im Smartphone.

Instagram und Facebook haben bei Snap geklaut

Erfunden hat das mobile Storytelling für Jedermann die Mobile-App Snapchat, die mittlerweile nur noch Snap heißt. Die mit Wischen und Tippen erstellten Bildgeschichten sind bei den Usern eingeschlagen wie eine Bombe, obwohl sie – wie bei Snap üblich – nur 24 Stunden abrufbar sind. Tolle Sache!, finden die meisten … Deshalb gibt es schon eine ganze Weile solche Stories auch bei Instagram. Auch dort kommen Stories gut an und werden häufig genutzt. Und nun setzt auch die Urmutter aller sozialen Netzwerke auf diesen Mechanismus: Facebook hat Facebook Stories angekündigt. In Irland kann man sie schon testen, demnächst auch bei uns. Zunächst lassen sich Stories nur mit iOS und Android erstellen und anschauen, nicht auf Desktop-PCs.

Mark Zuckerbergs Leute haben schon bei der Einführung der Stories in Instagram nicht mal den Versuch unternommen, etwas Eigenständiges auf den Weg zu bringen: Die Idee geklaut, das Konzept geklaut, die Funktionen geklaut, sogar den Namen geklaut. Was soll’s? Und jetzt bei Facebook dasselbe. Die Facebook Stories sehen genauso aus wie die Instagram Stories und die wie die Snap Stories. Facebook Stories stehen nur 24h zur Verfügung, müssen also schnell angeschaut werden. Die Stories von Freunden werden prominent über der Timeline präsentiert. Alles, wie man es kennt.

Leute: Ihr müsst Geschichten erzählen lernen

Man kann wirklich nicht sagen, dass Facebook hier besonders kreativ oder einfallsreich ist. Das Netzwerk kopiert lediglich, was andere erfunden haben und schon lange erfolgreich einsetzen. Aber die Leute mögen es – und wenn nun auch auf Facebook Stories zur Verfügung stehen, werden wahrscheinlich so viele Menschen wie noch nie solche Kurzgeschichten erstellen und verteilen. Fotos und Videos werden in Zukunft noch häufiger mit Filtern verfremdet, mit Stickern verunstaltet, mit Texten versehen (damit man auf gar keinen Fall nachdenken muss, was uns ein Bild sagen will), mit Überblendungen ausgestattet … Wer auf Aufmerksamkeit in den Sozialen Netzwerken aus ist, muss seine „Skills“ erweitern – er muss auch Geschichten erzählen lernen.

Apropos: Stories zu erstellen macht etwas mehr Mühe als „nur“ Fotos oder Videos zu posten. Aber davon leben die Sozialen Netzwerke: Von blinkenden, sich bewegenden Momenten. Vermutlich werden früher oder später auch die Facebook Stories genutzt, um Fakenews zu verbreiten. Hier Falschnachrichten zu identifizieren, zu erkennen und zu stoppen wird noch schwieriger sein als bei Textnachrichten. Und da Stories nach 24h sowieso wieder verschwinden, erst recht. Wir dürfen also gespannt sein und uns freuen, was da auf uns zukommt.