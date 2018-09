Juchhu: Verhaltenscodex für Facebook, Google und Co.

Nein, so kann es einfach nicht weitergehen. Das ist das gut zu vernehmende Signal der EU-Kommission an die großen Onlinedienste, vor allem an Facebook, Google, Twitter und Co. Es muss etwas passieren. Deshalb haben die Internetunternehmen sich jetzt auf einen Verhaltenskodex gegen Falschmeldungen und Fehlinformationen geeinigt. Ein Katalog an Selbstverpflichtungen im Kampf gegen Fake-News. Lieber Selbstregulierung als echte Regulierung – haben sich die Manager im fernen Kalifornien sicher gedacht.

Bots den Stecker ziehen – und nicht nur denen

Das, was in den USA passiert ist, nämlich dass ausländische Kräfte Einfluss auf die Präsidentschaftswahl genommen haben, das soll sich in Europa nicht wiederholen. Keine gezielte Falschinformationen durch Bots oder von ausländischen Kräften bezahlte Werbung. Die Ziele der EU-Kommission sind:

Der Verhaltenskodex sollte zu einer transparenten, fairen und vertrauenswürdigen Online-Kampagne im Vorfeld der Europawahlen im Frühjahr 2019 beitragen und gleichzeitig die Grundprinzipien Europas der freien Meinungsäußerung, der freien Presse und des Pluralismus voll respektieren.

Zweifellos sinnvoll. Die Onlinedienste verpflichten sich, Fake-Accounts schneller zu schließen – und Bots, die im großen Stil die Netze mit Propaganda oder Desinformation fluten, zeitnah abzuschalten. In diesem Bereich sind alle Onlinedienste bislang viel zu träge. Auch wird versprochen, Webseiten den Geldhahn zuzudrehen, die mit Desinformation Geld verdienen. Bedeutet: Werbeeinblendungen verschwinden. Es rechnet sich dann nicht mehr, Quatsch zu verbreiten – hoffentlich machen es dann auch weniger.

https://vimeo.com/259291728 Video can’t be loaded: Wieso verbreiten sich Fake-News so rasant? (https://vimeo.com/259291728)

Warum verbreiten sich Fake-News so schnell?

Keine klaren Ziele, keine Sanktionen

Dazu sollen Nutzer mutmaßliche Fake-News melden. Dann müssen Mitarbeiter – in der Regel outgesourcte Kräfte, keine Angestellten der Konzerne selbst – die Meldungen prüfen und entscheiden, was Falschinformationen sind und was nicht. Aber: Wer entscheidet eigentlich, was Fake ist und was nicht, was als Falschinformation gilt und was als Information? Nicht geklärt. Wie schnell muss reagiert werden? Nicht geklärt. Welche messbaren Ziele setzt man sich? Nicht geklärt.

Die Selbstverpflichtung ist gar keine wirkliche Verpflichtung. Sie ist vielmehr ein “Wir wollen versuchen, mal zu schauen, wie es besser gehen könnte”. Keine gemeinsamen Ansätze, keine klaren aussagekräftigen Verpflichtungen, keine messbaren Ziele. Und: keine Sanktionen. Das ist viel zu dünn.