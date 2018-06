NRW zieht in den Kampf gegen WhatsApp

NRW hat eine neue Verbraucherschutzministerin. Gleich am ersten Tag im Amt geht Ursula Heinen-Esser in die Vollen: Die Politikerin legt sich mit WhatsApp an. Denn WhatsApp hat sich im Windschatten der Einführung der DSGVO neue Spielregeln (vulgo: Nutzungsbedingungen) ausgedacht, die alles andere als im Interesse der Nutzer sind. Im Gegenteil: WhatsApp lässt sich von den Nutzern faktisch mehr Rechte einräumen als vorher, nicht weniger.

Schlagkräftige Phalanx erforderlich

So sind sie, die Megakonzerne: Lassen sich nicht mal von einer DSGVO stoppen. Bei WhatsApp ist es jetzt so: Entweder, man akzeptiert alle Regeln – oder man kann die App nicht (mehr) nutzen. Dabei lässt sich WhatsApp das Recht einräumen, auch alle Kontaktdaten im Smartphone abzugreifen und diese an Dritte weiterzugeben. Mit „Dritte“ ist vor allem die Mutter Facebook gemeint. Zwar hat Mark Zuckerberg bei der Übernahme von WhatsApp lauthals versprochen, genau das werde nicht passieren – passiert ist es dann aber doch. Bereits 2017 verhängte die EU-Kommission deshalb ein Bußgeld von 110 Millionen Euro gegen Facebook.

Ursula Heinen-Esser hat also allen Grund, empört zu sein. Es imponiert mir, dass sie gleich losschlägt. Sie hat das Thema sofort auf die Tagesordnung beim Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) gesetzt. Auf diese Weise beschäftigen sich alle Ministerinnen und Minister damit. Das ist auch dringend nötig, denn wie wir immer wieder sehen, braucht es eine breite, schlagkräftige Phalanx, wenn man bei Facebook irgendetwas erreichen will.

Die Macht von WhatsApp ließe sich einschränken

WhatsApp ist heute ein Quasi-Standard. Der Druck entsprechend groß: Die erdrückenden AGB des Anbieters akzeptieren – oder draußen bleiben, weil man die App nicht nutzen darf? Eine ungeheure Macht, die WhatsApp hat. Diese Macht könnte man WhatsApp aber nehmen. Etwa, indem die Politik endlich die Interoperabilität auf die Tagesordnung setzt und für Messenger zwingend vorschreibt. Dann wäre es schnuppe, welchen Messenger man benutzt und könnte dennoch jeden erreichen.

Ich denke, dieser Schritt wäre ungleich schlagkräftiger – weil effektiver -, als sich nun wieder mit den Nutzungsbedingungen herumzuschlagen. Natürlich kann es auch nicht schaden, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen.

Und es droht auch Ungemach aus anderer Richtung: Einige große Unternehmen wie BMW, Deutsche Bank oder Continental untersagen ihren Mitarbeitern mittlerweile, auf Dienst-Smartphones WhatsApp zu nutzen. Hintergrund ist die DSGVO: Weil alle Kontakte ungefragt auf die Server von WhatsApp hochgeladen werden, müsste man grundsätzlich jeden betroffenen Kontakt vorher um Erlaubnis fragen. Faktisch unmöglich – deshalb WhatsApp-Verbot.