KI gefährlicher als Nordkorea?

Tesla-Chef Elon Musk redet sich mal wieder in Rage. Am gestrigen Montag hat er in einer nächtlichen Twitter-Botschaft lautstark vor den möglichen Folgen der Künstlichen Intelligenz (KI) gewarnt. Musk hat es dabei an Klarheit nicht mangeln lassen: Seiner Ansicht nach werde die Künstliche Intelligenz für den dritten Weltkrieg (WW3) verantwortlich sein. Zack! Wer das nicht versteht, ist selbst schuld. Dabei unterstellt Musk freilich, dass KI im militärischen Bereich eingesetzt wird – und die Systeme dort sogar eigenständige Entscheidungen fällen. Denn aus der nüchternen Perspektive eines „Elektronengehirns“ betrachtet könnt ein Angriffskrieg erfolgsversprechender sein als pure Verteidigung. Wer weiß schon, was in einem KI-Gehirn so vor sich geht…

Elon Musk warnt lautstark – und berechtigt

Wir können unmöglich wissen, ob Elon Musk übertreibt, ob er richtig liegt oder nicht. Aber: Die von ihm skizzierte Gefahr besteht, wenn KI-Systeme im Militär zum Einsatz kommen (was garantiert der Fall ist) und diese Systeme „freie Hand“ haben. Doch selbst, wenn KI-Systeme „nur“ beratend dabei sein sollten, kann man nicht wissen, welche Konsequenzen das hat. Denn KI-Systeme sind unberechenbar. Das macht sie aus. Diesen Aspekt müssen selbst Anhänger der KI einräumen: Nicht erst einmal mussten Systeme abgeschaltet werden, weil sie sich unkontrolliert entwickelt haben. Zwei für den Facebook Messenger entwickelte Chat-Bots haben eine eigene Sprache entwickelt und gesprochen, die selbst die Programmierer nicht verstanden haben. Solche Systeme wünscht man sich nicht mit ihrem virtuellen Daumen am roten Knopf.

Man muss Elon Musk zugute halten, dass er sich Gedanken macht und eine dringend nötige Diskussion in Gang bringt. In den technikverliebten USA sind kritische oder hinterfragende Töne eher selten zu hören. Das hat den USA zweifellos einen großen Vorsprung in diesem Bereich eingebracht. Das bedeutet aber im Umkehrschluss wohl nicht, dass jede Sorge oder Kritik unberechtigt ist – im Gegenteil. Die präzise Frage muss also lauten: Welche Spielregeln braucht es, damit KI-Systeme die nötige Freiheit haben, ihr Potenzial zu entwickeln, gleichzeitig aber fatale Kettenreaktion vermieden werden? Eine im Grunde ganz einfache Frage, aber mit einer vermutlich sehr komplexen und schwierigen Antwort.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017

Gefährlicher als Nordkorea

Künstliche Intellienz ist gerade das große Thema in der IT-Szene. Mit Hilfe von KI sollen nicht nur Sprachsysteme schlauer, sondern auch Messenger aufgewertet und Prozesse optimiert werden. Natürlich lässt sich KI sinnvoll in Wissenschaft und Wirtschaft einsetzen, hier sind große Erfolge denkbar. Allerdings sollten wir in der Tat nicht das Risiko des Missbrauchs unterschlagen. Elon Musk weist darauf hin, dass Regierungen sich jederzeit bereits vorhandener KI-Kapazitäten bemächtigen könnten, um wer weiß was damit anzustellen. Musk muss es wissen: Er ist Amerikaner und weiß daher, dass US-Geheimdienste den Unternehmen durchaus Daumenschrauben anlegen können. Sie werden zum Mitmachen gezwungen, ohne dass sie darüber reden dürfen.

Ist KI deshalb wirklich „gefährlicher als Nordkorea“, wie Elon Musk behauptet? Möglicherweise schon, denn Nordkoreas Diktator ist zweifellos unberechenbar – und KI im Grunde genommen auch. Allerdings hat KI auch eine Menge Chancen zu bieten, was man von Kim Kong-un nicht gerade behaupten kann. Jedenfalls ist nicht zu erwarten, dass er uns gesellschaftlich, wissenschaftlich oder intellektuell weiter bringt. KI schon. Dennoch ist es sinnvoll, sich Gedanken über Leitplanken und Beschränkungen zu machen. Nicht alles, was machbar ist, sollte auch gemacht werden. Wir sollten also unsere Intelligenz nutzen, um uns zu überlegen, was wir Künstlicher Intelligenz zutrauen – und wo wir Grenzen ziehen wollen.