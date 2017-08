KI macht jetzt auch Fotos

KI-Systeme sind anders als normale Computerprogramme: Da sie selbstlernend sind, weiß man nie, in welche Richtung sie sich entwickeln – und was sie so alles anstellen. Das beweist das jüngste Beispiel aus der Welt der „Artificial Intelligence“: Facebook wollte einen Chat-Bot für den Facebook Messenger entwickeln, der eleganter mit uns Menschen plaudert als bislang. Deshalb hat Facebook die beiden Chat-Bots Alice und Bob auf den Weg gebracht. Beides KI-Systeme. Doch die haben kurzerhand eine eigene Sprache entwickelt, weil es effektiver und einfacher ist. Selbst die Programmierer haben irgendwann nur noch Bahnhof verstanden – und sicherheitshalber den Stecker gezogen.

Fotos wie gemalt

Wer weiß, was am Ende bei dem KI-System herauskommt, das sich Google Creatism nennt – und eigene Fotos macht. „Diese Software könnte Fotoprofis den Job kosten“, titelt Mobilegeeks. Eine nicht völlig unbegründete Einschätzung, denn Google Creatism erzeugt Fotoaufnahmen – Panorama- oder Landschaftsbilder, um genau zu sein – , die aussehen, als hätte ein Profifotograf sich mit seinem Profi-Equipment in die Natur gestellt und genau im perfekten Moment auf den Auslöser gedrückt. Die Fotos sehen wirklich beeindruckend aus. Einziges Problem: Sie sind komplett im Computer entstanden. Nahezu komplett.

Google Creatism ist maschinelles Lernen. Das System schaut sich Tausende Fotos an und lernt, welche ästhetischen Gesichtspunkte bei einem guten Foto eine Rolle spielen. Danach hat Google Creatism sich die in Google Streetview gespeicherten Panoramaaufnahmen vorgeknöpft. Bekanntlich nicht unbedingt Aufnahmen auf höchstem Niveau. Doch dem KI-System ist das egal: Die Software kombiniert Aufnahmen aus unterschiedlichem Blickwinkel, montiert daraus eine Aufnahme aus dem perfekten Winkel und optimiert darüber hinaus technische Parameter wie Helligkeit, Kontrast und Sättigung (Farben). Et voilà: Ein nahezu perfektes Bild ist fertig. Auf der Homepage des Projekts kann man sich Dutzende solcher Aufnahmen anschauen.

KI auf dem Smartphone retuschiert Fotos

Auch am MIT tüfteln Forscher gerade an einem KI-System, das mit Fotos zu tun hat. Auch hier sollen richtig gute Fotos entstehen – allerdings sogar im Smartphone. Die Software weiß durch umfangreiche Analysen, wie ein gutes Foto aussieht. Noch bevor ein Smartphone-User den Auslöser drückt, hat die Software das aktuelle Bild analysiert, die optimalen Einstellungen für die Aufnahme festgelegt und die nötigen Retuschen durchgeführt. Alles in Echtzeit. Eine neue Art von Photoshop, die bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme greift und nicht erst hinterher. Die vortrainierte KI-Software ist kompakt genug, um auf einem Smartphone zu laufen – ohne dass die Bilder zur Analyse in die Cloud geladen werden müssten (wie bei den Sprachassistenten üblich). Beeindruckend!

Wer wissen will, wie das funktioniert: Auf der Homepage des MIT werden die Hintergründe der Technologie erklärt. Google hat auch von dieser Forschungsarbeit gehört und sich gleich eingeklinkt. Was zeigt; Die großen Onlinedienste haben derzeit ein riesiges Interesse an KI-Forschung. Wir werden gewiss schon sehr bald Android-Smartphones sehen, die allein schon wegen der überlegenen Software bessere Aufnahmen machen als andere Smartphones. Bis die anderen Anbieter ähnliche Retuschewerkzeuge am Start haben.