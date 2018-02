KillerRobots: Was Kampfroboter heute können

Drohnen, die gezielt Menschen killen. Die eingebauten Kameras erfassen das Umfeld, Künstliche Intelligenz analysiert Gesicht und Körperbau – und wenn sich die Software sicher ist, stürzt die Mini-Drohne auf das Opfer nieder und explodiert. Die 2,5 Gramm explosiven Stoffs im Inneren der Drohne tut dann ihr Übriges. Das Video Slaughterbots (Schlachtroboter) der Initiative Campaign to stop Killer Robots lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.

Experten fordern ein Verbot von Killer Robots

Denn es sieht nicht nur alles echt aus, man hält es im Grunde auch für möglich. Tatsächlich sind wir nicht mehr weit davon entfernt, solche Drohnen zu bauen, die der smarte Firmenvertreter im Video präsentiert. Drohnen, die nur eine Aufgabe haben: Zu töten. Für solche Killer Robots würde sich ganz gewiss nicht nur das Militär interessieren. Wir sehen im Video, wie Millionen von Drohnen aus einem Flugzeug abgeworfen werden, um die „Bad Guys“, die schlechten Jungs in einem Gebiet zu finden und eiskalt zu töten.

Dieses Szenario ist derart nah und realistisch, dass darüber auf der heute (15.02.2018) Abend in München beginnenden Sicherheitskonferenz gesprochen wird. Kampagnen wie Campaign to stop Killer Robots fordern ein klares und striktes Verbot solcher Waffen. Aber auch Wissenschaftler wie Professor Stuart Russel aus Berkeley, der Jahrzehnte im Bereich der Künstlichen Intelligenz geforscht hat – und die Möglichkeiten dieser Technologie bestens kennt. Er fordert: Wir müssen schnell handeln – und Maschinen verbieten, deren Auftrag es ist, Menschen zu töten.

Experten fordern ein Verbot von Killer Robots

Die Forderungen sind mehr als nachvollziehbar, denn die Entwicklung im Bereich von Drohnen und Robotern ist rasant. Die einst zu Google gehörende Firma Boston Dynamics hat einen Roboterhund namens SpotMini entwickelt, der sich sehr geschickt bewegen kann. Er ahmt die Bewegungen von Hunden nach. Nun ist ein Modell fertig, das sich nicht mal vor verschlossenen Türen kapitulieren muss: Der Roboter ist mit einem Greifarm ausgestattet, der mühelos eine Türklinke betätigen kann. Die Software im Roboter sucht eigenständig nach Lösungen. Das ist erschreckend und bedrohlich zugleich.

Derzeit berät eine UN-Expertenkommission über das Verbot sogenannter „autonomer Kampfroboter“. Denn um die Herstellung und vor allem Verbreitung solcher Tötungsroboter zu verhindern, müssen völkerrechtliche Regeln her. Ein internationales Verbot scheint nicht besonders realistisch – dabei ist es das einzig Richtige.