Kommt das Emoji vor oder hinter das Satzzeichen?

Was stört euch mehr 🙂? Dass ich das Emoji im ersten Satz dieses Artikels vor das Fragezeichen gesetzt habe? 😉 Dass ich es im zweiten Satz dahinter gesetzt habe? Oder dass ich überhaupt Satzzeichen nutze? Wo doch viele sagen: Ein Emoji kann das Satzzeichen sogar ersetzen 😎

Ich habe diese Frage zuletzt meinen Facebook-Freunden gestellt. Das Ergebnis war nicht ganz eindeutig, nur eins habe ich den Kommentaren entnommen: Die Frage beschäftigt nicht nur mich. Emojis gehören fest zu unserer Kommunikation – sie sind die „Körpersprache des digitalen Zeitalters“, also müssen wir sie auch irgendwie korrekt einbinden.

Setzen wir sie an der falschen Stelle ein, was auch immer die falsche Stelle denn nun ist, drohen Missverständnisse in unserer Kommunikation beim Inhalt und – dank Emoji – nun auch beim Subtext. Verständlichkeit und Lesbarkeit sind also allein zwei Gründe, warum diese Frage wichtig ist.

Kommt das Emoji vor das Satzzeichen? Dafür spricht zum Beispiel, dass wir uns oft danach richten, was der Duden sagt – denn der Duden hat ja immer recht 😉. Die Duden-Sprachberatung gab mir am Telefon die Empfehlung, das Emoji vor den Punkt zu setzen, weil es zur Aussage des Satzes gehöre, der erst durch den Punkt abgeschlossen werde.

Ästhetisch aber ist das für die meisten Nutzer nicht, und manchmal sorgt es auch für das Missverständnis, der Punkt gehöre irgendwie noch zum Emoji dazu. Tatsächlich sieht man diese Version auch eher selten.

Kommt das Emoji hinter das Satzzeichen? Einige vergleichen diese Lösung außerdem mit Fußnoten, die man auch nach dem Satzzeichen einbaut, wenn sie sich auf den kompletten Satz beziehen – oder vor dem Satzzeichen, wenn es sich zum Beispiel um ein Komma mitten im Satz handelt. Und tatsächlich liegt der Gedanke nicht ganz so fern, schließlich handelt es sich bei Emojis ja um eine Art emotionale Fußnote.

Das Problem am Emoji hinter dem Satzzeichen ist allerdings der darauf folgende Satz – worauf genau bezieht sich das Emoji dann? Viele Nutzer scheinen sich mittlerweile darauf geeinigt zu haben: immer auf den Satz davor, nie auf das, was danach kommt. Theoretisch sind mit dieser Version aber noch Missverständnisse möglich – auch wenn die meisten Nutzer diese Variante bevorzugen, meistens, weil sie irgendwie schöner aussehe.

Ersetzt das Emoji das Satzzeichen? Da geht es natürlich vor allem um den Punkt, der in der Kommunikation in Messengern sowieso oft wegfällt. Laut Forschern der Binghamton University in den USA reagieren viele Nutzer auf Textnachrichten mit einem Punkt am Ende verschnupft. Ausrufezeichen und Fragezeichen dagegen sind nach wie vor erlaubt.

Auch Freunde erzählen mir immer wieder, dass ihr Gegenüber auf sie zum Teil arrogant wirke, wenn es einen Punkt am Satzende nutze. Also kann ein Emoji den Punkt natürlich auch gleich ersetzen. Wobei es damit in längeren Texten noch schwieriger werden könnte, verschiedene Sätze voneinander zu trennen, wenn sie von Emojis unterbrochen werden.

Und was ist nun richtig? Wir wissen es einfach noch nicht. Sprache muss sich weiterentwickeln, und für Emojis handeln wir neue Regeln noch untereinander aus – so wie sich all die digitale Kommunikation mit ihrem XOXO und CC/BCC und Versalien und Ausrufezeichen eh noch immer in der Entwicklung befindet. Auch das Sprachschach-Blog und die Germanisten Karsten Rinas und Veronika Uhrová tun sich in ihren Beiträgen schwer damit, Regeln für Emojis und Satzzeichen festzulegen.

Ich persönlich habe mich entschieden, nach dem Fußnotenmodell zu verfahren: Emojis kommen im Satz vors Komma, aber am Satzende hinter den Punkt. Bei Nachrichten im Messenger geht das fast immer problemlos. Neue Sätze packe ich dann einfach in eine neue Nachrichten – so ist die Trennung klar. Bei längeren Texten achte ich darauf, Emojis möglichst erst am Absatzende einzusetzen. So bleibt am Ende auch alles schön lesbar. 🙂