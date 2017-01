Kommt eine AR-Brille von Apple/Zeiss?

Das wird ein Jahr der Brillenträger. Nicht, weil plötzlich mehr Menschen ihre Sehschärfe verbessern wollen oder müssen, sondern weil Virtual und Augmented Reality zum Massenphänomen wird. Dieses Jahr will Microsoft endlich seine schon lang angekündigte Hololens-Brille in den Markt einführen. Eine Augmented-Reality-Brille, die mit Windows 10 arbeitet. Und nun will der US-Blogger Robert Scoble auf der gerade zu Ende gegangenen Konsumermesse CES erfahren haben, dass Apple gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Zeiss an einer AR-Brille arbeitet. Scoble hat gute Kontakte in die Industrie und genießt einen guten Ruf – deshalb werden seine Beurteilungen sehr ernst genommen.

Warum Augmented Reality für Apple wichtig ist

Offizielle Ankündigungen gibt es bislang nicht, lediglich einige konkrete Hinweise. Dass sich Apple schon länger für Augmented Reality interessiert, ist spätestens belegt, seitdem Apple einige kleinere Unternehmen aus diesem Bereich aufgekauft hat. Auch hat sich Apple-Chef Tim Cook schon mehrfach zum Thema Augmented Reality geäußert – ohne allerdings konkret zu werden, welche Produkte geplant sind. Nicht weiter ungewöhnlich: Konkret wird Apple grundsätzlich nur auf Präsentationen und Hausveranstaltungen.

Der Blogger Robert Scoble hat auf der CES einen Stand von Zeiss im AR-Bereich entdeckt. AR-Produkte gab es aber auf dem Stand nicht zu sehen. Ein auf diese Tatsache angesprochener Zeiss-Mitarbeiter soll da eingeräumt haben, es gäbe eine Zusammenarbeit mit Apple. Gut möglich. Patente, die in diese Richtung gehen, hat Apple jedenfalls schon.

AR-Technik aus Deutschland

Es ist äußerst wahrscheinlich, dass Apple hier was plant, denn ganz sicher will man so wichtige Themenfelder wie Virtual Reality und Augmented Reality nicht allein Facebook, Microsoft und Google überlassen. Anders als diese drei Unternehmen plaudert Apple aber nicht Monate vor einer möglichen Markteinführung über Produkte, zeigt auch keine Studien und schürt auch keine Erwartungen. Wenn Apple etwas auf den Markt bringt, gibt es die Hardware auch wenige Tage später zu kaufen – und darüber hinaus auch Software und Inhalte.

Wäre doch schön, wenn mal ein deutsches Unternehmen bei einer Trendtechnologie dabei wäre. Carls Zeiss ist weltweit bekannt für seine hervorragenden Optiken. Schon vor einigen Monaten hat Zeiss die Display-Brille Cinemizer vorgestellt. Eine hochwertige OLED-Brille mit verstellbaren Bügeln und Kopfhörern. Über Erfahrungen verfügt Zeiss also bereits. Die gemeinsam mit Apple geplante AR-Brille soll besonder leicht sein und wird drahtlos mit dem iPhone verbunden (etwa über Bluetooth). Anders als bei einer VR-Brille darf man schließlich nicht von der Außenwelt abgeschottet sein.