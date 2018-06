Krypto-Jacking: Wenn Deine Geräte für Hacker schuften

Neulich, auf meinem Schreibtisch: Der Rechner wird plötzlich immer wärmer. Dann heiß. Leicht zu erkennen am Lüfter, der zunächst anspringt und dann immer hartnäckiger versucht, gegen die zunehmende Wärme im Inneren anzuventilieren. Obwohl ich gerade nur im Web surfe. Keine typische Situation, die einem modernen Rechner Höchstleistungen abverlangt. Doch der Lüfter ackert, weil der Rechner wie wild rechnet. Und das nicht mal für mich, sondern für Cyberkriminelle.

Eine neue Betrugsmasche macht die Runde. Noch bis vor Kurzem mussten sich viele von uns mit Ransomware rumplagen. Trojaner, die – einmal im Rechner angekommen – die Daten verschlüsseln und erst nach Zahlung eines Lösegelds (Ransom) die Daten wieder freigeben. Jetzt ist Krypto-Jacking angesagt: Nicht ausreichend geschützte Hardware wird missbraucht. Zum Rechnen missbraucht.

Mein Rechner arbeitet für Fremde

Die Cyberkriminellen verwenden die Rechenkapazitäten von gekaperten Rechnern, um damit neue Geldstücke (Coins) von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple oder Monero zu errechnen. „Mining“ wird das genannt. Wer Kryptowährungen nicht kaufen will, kann sie auch „errechnen“. Allerdings erfordert das heute enorme Rechenleistungen. Antatt teure Server zu mieten, die diese Aufgaben erledigen, brechen Krypto-Jacker deshalb in unzureichend geschützte Rechner oder Mobilgeräte ein und lassen sie rechnen.

Der Schaden: nicht nur warm laufende Hardware. Computerexperten bei c’t haben ausgerechnet, dass durch die deutlich erhöhte Belastung die Stromaufnahme zunimmt – und das kann bis zu 1 Euro pro Stunde kosten. Scheint nicht viel, kann sich aber summieren. Für die Cyberbetrüger sowieso: Sie zahlen weder für die Hardware noch für den Strom, sammeln aber die berechneten Cybercoins ein. Eine Bande soll damit mehrere Millionen Euro innerhalb weniger Wochen gemacht haben.

https://vimeo.com/273179369 Video can’t be loaded: Krypto-Jacking: Wenn Hacker mit den Rechnern anderer Leute Geld verdienen (https://vimeo.com/273179369)

Video: So funktioniert Krypto-Jacking

Die Masche lohnt sich – und setzt sich deswegen durch

Die Masche lohnt sich also. Und alles, was sich lohnt, wird auch im großen Stil betrieben. Schon gilt die Masche Krypto-Jacking zur meist verbreiteten Malware. Es gibt übrigens verschiedene Methoden: JavaScript-Code auf Webseiten ist eine Methode. Da reicht es also, wenn man mit dem Browser vorbei surft. Oder man fängt sich einen klassischen Trojaner ein und der versklavt die eigene Hardware dann rund um die Uhr.

Betroffen sind alle Plattformen – ob Windows, MacOS, Linux oder Android. Wer auf Nummer Sicher gehen will, achtet auf die Auslastung seiner Geräte, schützt sich mit Schutz-Software und schaltet im Zweifel JavaScript aus. Wir werden von dieser Masche in Zukunft mehr hören – leider!