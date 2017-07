Wann übernehmen die Maschinen? (Spoiler: erst einmal gar nicht.)

Das nächste Angstthema rollt auf uns zu. Nach Big Data, Desinformation und Social Bots macht künstliche Intelligenz gerade die Schlagzeilen. Die dpa hat noch am Wochenende aus einer Bitkom-Research-Studie im Auftrag des Unternehmens VMware zitiert. Laut dieser Studie glauben 70 Prozent der Deutschen, dass künstliche Intelligenz ihre Daten gefährde.

Tausende Forscher und Digitalunternehmer hatten 2015 schon vor einer unkontrollierten Entwicklung gewarnt, darunter der Physiker Stephen Hawking, Apple-Mitgründer Steve Wozniak und der Sprachwissenschaftler Noam Chomsky. Sie fürchten vor allem autonome Waffensysteme: „Die Technologie hat einen Punkt erreicht, an dem der Einsatz innerhalb von Jahren möglich ist. Die Risiken sind hoch: Autonome Waffen sind die dritte Revolution der Kriegführung nach Schießpulver und Nuklearwaffen.“

Einer der lautesten Mahner und Warner ist der Unternehmer und Investor Elon Musk. Bei einer Veranstaltung am MIT sagte er 2014: „Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, was die größte Bedrohung unserer Existenz ist, dann vermutlich künstliche Intelligenz. Damit beschwören wir den Teufel.“ Seine Forderung nach Regulierung hat er auf dem Sommertreffen der National Governors Association gerade erst wiederholt. Dem etwas optimistischeren Mark Zuckerberg wirft er ein „begrenztes Verständnis“ des Themas vor – er selbst muss sich diesen Vorwurf allerdings genauso gefallen lassen.

Könnte intelligente Börsensoftware Kriegsakte provozieren, um Aktienkurse zu manipulieren? Dieses Szenario malt Elon Musk in den USA beim Sommertreffen der National Governors Association – möglicherweise auch, um für seine Nonprofit-Organisation OpenAI zu werben, die künstliche Intelligenzen erforschen soll, die der Gesellschaft nicht schaden.

Das Problem an diesen Warnungen: Vielleicht werden wir tatsächlich einmal in einer Welt leben, in der solche Dinge möglich sind. Aber noch sind wir weit davon entfernt. 1993 schrieb der Mathematiker, Informatiker und an dieser Stelle wohl vor allem Science-fiction-Autor Vernor Vinge: „Binnen 30 Jahren werden wir die technischen Mittel haben, um übermenschliche Intelligenzen zu erschaffen. Kurz danach wird das Zeitalter der Menschheit beendet sein.“ Sagen wir’s einmal so: Ich bin da für 2023 äußerst skeptisch.

Ich halte es da am ehesten mit dem Süddeutsche-Zeitung-Kollegen Johannes Klingebiel, der im vergangenen März sehr richtig schrieb: „Wir befinden uns in einem riesigen Hype rund um künstliche Intelligenzen, kombiniert mit einem Narrativ, das diese Software stark missrepräsentiert.“ Auch, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprächen, sprächen wir über Programme, „die nur einen Ticken schlauer sind, als in der Vergangenheit“.

Vielleicht ist es das: dass wir „künstliche Intelligenz“ sagen und direkt an HAL 9000, „I, Robot“ oder die Borg denken – statt über die Teildisziplin des maschinellen Lernens, mit der wir es heute oft zu tun haben und bei der nach wie vor nichts anderes passiert, als das, was wir schon immer hatten: Maschinen erledigen Aufgaben, auf die wir als Menschen sie programmiert haben. Sie lernen dazu – aber nur mit Hilfe riesiger Datenmengen und vor allem in dem Rahmen, für den sie programmiert wurden.

Der Blick auf all diese Dystopien verhindert außerdem, dass wir über die Probleme reden, die maschinelles Lernen heute mit sich bringt. Ein paar Beispiele für aktuellere Diskussionen wären diese hier:

Entwickler verstehen schon jetzt manche Entscheidungen ihrer Software nicht mehr. Die MIT Technology Review stellt dazu eine wichtige Frage: Wenn wir Computer mit riesigen Datenmengen füttern – können wir dann bei einer Fehlentscheidung, die sie treffen, überhaupt noch herausfinden, woran es genau lag? Nichts ist wirklich intelligent, bevor es nicht die Fähigkeit zur Selbstanalyse hat – und die fehlt schon jetzt.

Selbstlernende Algorithmen sind fehleranfällig und übernehmen Vorurteile und Stereotype. Schlagzeilen haben die Fälle gemacht, in denen die Bilderkennung von Google die Fotos eines schwarzen Paares ins Album „Gorillas“ einsortiert hat oder ein Social Bot von Microsoft das Twittern lernen sollte – und nach wenigen Stunden rassistische und hetzerische Ausfälle postete, für die sich Microsoft im Anschluss entschuldigen musste. Solche Dinge geschehen, weil die Analyseobjekte der Algorithmen nicht neutral sind. Und allzu oft ist den Entwicklern diese Dimension noch egal.

Wir haben noch keine Lösungen dafür, wie wir mit Fälschungen umgehen, die durch maschinelles Lernen ermöglicht werden. Letzte Woche hatten Jörg Schieb und ich noch darüber gebloggt, wie schwer wir uns als Menschen damit tun, Fakes zu erkennen, wie leicht sie aber zu erzeugen sind. Wir bekommen bald ein „Photoshop für Sprache“, können die damit erzeugten Texte bekannten Personen in den Mund legen oder ihnen unsere Mimik aufdrücken, können Fotos „produzieren“, die aussehen, als hätten Profis sie geschossen. Aber wir haben kaum Lösungen dafür, wie wir als Nutzer all diese Inhalte am Ende enttarnen können.

Was maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz angeht, gibt es übrigens auch renommierte Wissenschaftler, die wesentlich optimistischer in die Zukunft blicken. Einige der prominentesten Forscher zum Thema, darunter die Informatiker Peter Stone und Rodney A. Brooks, schrieben in einem Bericht für die Stanford University zuletzt von „möglicherweise grundlegend positiven Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft“.

In dem Bericht heißt es, bisher seien keine Maschinen entwickelt worden, die sich selbst verstärkende Langzeitziele und -absichten hätten, und sie würden in der nahen Zukunft vermutlich auch nicht entwickelt: „Im Gegensatz zu den eher fantasievollen Vorhersagen in den Populärmedien, sieht die Studiengruppe keinen Grund zur Besorgnis, dass künstliche Intelligenz eine unmittelbare Bedrohung der Menschheit darstellt.“

Es gibt eine ganze Reihe an Problemen, die mit künstlicher Intelligenz auf uns zukommen – und zwar jetzt, nicht erst in einer Science-fiction-Welt, in der die Maschinen die Weltherrschaft an sich reißen. Über Lösungen für Probleme von heute zu sprechen, wäre sehr viel besser, als mit düsteren Zukunftsprognosen über das Ende der Menschheit um sich zu werfen.

(Mit Dank an Johannes Klingebiel, der das Thema zuletzt auch etwas ausführlicher aufgegriffen hat. Seine Argumente finden sich auch in diesem Artikel wieder.)