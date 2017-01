Liebe Drohne, wir müssen reden!

Man sieht sie nicht nur auf der CES oder CeBIT, sondern auch am Himmel: Drohnen. Unbemannte, ferngesteuerte Flugobjekte. Immer häufiger in der Hand von Privatleuten. Aber was sind Drohnen eigentlich? In erster Linie Fluggeräte, mit denen man in den Himmel aufsteigen und umherfliegen kann? Oder eher fliegende Augen, mit denen sich auch aus ungewohnter Perspektive tolle Fotos machen und Videos drehen lassen? Ich finde: Irgendwie beides. Entscheidender scheint aber doch wohl zu sein, dass sich mit Drohnen spektakuläre Aufnahmen machen lassen – von einem selbst, etwa beim Sport, aber auch von anderen, von Gebäuden oder Gegenden. Und das mittlerweile von jedem, denn Drohnen werden immer günstiger, einfacher zu steuern und sicherer.

400.000 Drohnen allein in Deutschland

Nur so lässt sich der aktuelle Verkaufserfolg von Drohnen erklären. Rund 400.000 Drohnen sollen laut Deutscher Flugsicherung in Deutschland im Einsatz sein, allein in der Hand von Privatpersonen. Die Verkaufszahlen explodieren gerade. Auch ich habe mir eine Drohne zugelegt, weil ich von den Möglichkeiten fasziniert bin. Ich möchte ausprobieren, was sich mit einer Drohne alles anstellen lässt. Die eingebaute 4K-Kamera macht erstaunlich gute Aufnahmen. Meine Drohne erkennt selbständig Hindernisse und steht stabil in der Luft. So macht Modellfliegen Spaß – und so machen Fotoaufnahmen Spaß. Das Problem ist nur: Ich bin nicht allein. So wie mir geht es vielen Menschen.

Und das erhöht eben entscheidend die Gefahr, die von Drohnen nun mal auch ausgeht. Darum hat Bundesverkehrsminister Dobrindt jetzt neue Regeln auf den Weg gebracht. Eine Verordnung, die noch vom Bundesrat bestätigt werden muss. Künftig soll jede Drohne nennenswerter Größe mit einer Kennzeichnung versehen sein, so ähnlich wie Autos oder Motorräder. Außerdem sollen Drohnen nicht höher als 100 Meter fliegen dürfen. Und wer einen dicken Brummer mit mehr als zwei Kilogramm Eigengewicht in die Luft scheuchen will, soll eine Art Flugschein machen, also seine Befähigung nachweisen, ein solches Gerät überhaupt fliegen zu können.

Verbindliche Spielregeln für Drohnen

Durchaus nachvollziehbar und weitgehend auch sinnvoll, was da auf den Weg gebracht wurde. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich hier in einem Blogeintrag verbindliche Spielregeln für Drohnenflieger eingefordert – da kann ich jetzt nicht meckern, wenn sie tatsächlich kommen. Spielregeln haben wir schließlich überall im Leben. Der Straßenverkehr ist das beste Beispiel: Da macht auch nicht jeder, was er will. Jeder weiß (oder sollte wissen), was er von den anderen erwarten darf. Eine Kennzeichnungspflicht der Geräte, eine Pflicht zur Versicherung und das Nachweisen von Basiskenntnissen sind daher wirklich gute Ideen.

Doch es gibt noch etwas Anderes zu bedenken: Mit Drohnen kann man Fotos und Videos aus Perspektiven machen, die sonst nicht möglich sind. Für eine Drohne ist es kein Problem, in Nachbars Garten zu schauen – oder im Zweifel sogar in ein Fenster. Wer sich an die Streitereien und Diskussionen erinnert, die Google Streetview durch seine durch die Straßen rollenden Autos mit aufmontierten Kameras ausgelöst hat, darf sich wundern, dass der Aufschrei wegen der Drohnen noch nicht größer ist. Denn mit Drohnen lassen sich noch ganz andere Aufnahmen herstellen.

Erlaubt ist es freilich nicht. Die Panoramafreiheit regelt, welche Aufnahmen man ungefragt machen darf und welche nicht. Wer all diese Spielregeln beachten will, hat eine Menge zu tun. Doch die Diskussion ist wichtig, damit jeder, der eine Drohen steuert, nicht nur weiß, was er nicht darf, sondern auch ganz genau, was er darf – damit der Spaß nicht auf der Strecke bleibt.