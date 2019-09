Maßnahmen gegen die Techwerfgesellschaft

Mit der Diskussion um Klimakrise, Nachhaltigkeit und unser Verhalten im Alltag geht es nun auch um Vorschläge, was Technik angeht. Der neueste stammt vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungsunternehmen. Dessen Präsident Peter Kurth schlägt im Gespräch mit der Welt am Sonntag 50 Euro Pfand für Lithium-Ionen-Akkus vor.

Es geht dabei um größere Akkus, nämlich solche mit einer Energiedichte ab 9 Volt. Damit wären zum Beispiel E-Bikes und E-Scooter betroffen, aber auch Mähroboter, Handstaubsauger oder Akkuschrauber. Für unsere Smartphones, von denen wir uns im Schnitt noch immer alle knapp zwei Jahre ein neues Gerät leisten, würde eine solche Pfandregelung nicht gelten – bei ihren Akkus liegt die Spannung deutlich unter 9 Volt.

Dem BDE geht es bei seinem Vorschlag zwar nicht allein um Klima und Nachhaltigkeit, sondern auch um Brände, die zuletzt in Mülllastern, Betriebshöfen und Sortieranlagen durch Akkus ausgelöst wurden. Trotzdem habe ich Sympathien für das Argument für ganze 50 Euro Pfand – die ja teurer wären als so manche neuen Geräte: “Wir wollen ja mit Absicht eine spürbare Wirkung erzielen. Es muss weh tun, bei der Entsorgung auf das Pfand zu verzichten.” Und ich frage mich: Warum dann nicht auch für Smartphones?

“Techwerfgesellschaft” – die aktuelle Ausgabe von COSMO TECH mit Dennis Horn und Jörg Schieb

Jörg Schieb und ich sprechen in der aktuellen Ausgabe von COSMO TECH auch über weitere mögliche Maßnahmen. Wir haben den Techniksoziologen Felix Sühlmann-Faul im Podcast zu Gast, der vor allem vorschlägt, Anreize für Reparaturen zu schaffen. Ein recht einfaches Mittel, auf das Schweden zum Beispiel zurückgegriffen hat: die Mehrwertsteuer auf Reparaturkosten zu senken.

Sühlmann-Faul schlägt aber auch weitere Maßnahmen vor, darunter eine längere Gewährleistungsfrist – die Zeit also, in der wir als Kunden nicht beweisen müssen, dass es nicht unsere Schuld ist, wenn ein Gerät einmal kaputt geht. Und dann wäre da noch die Maximalforderung: die Geräte teurer zu machen und mit diesem Preis auch die sozialen und ökologischen Kosten abzubilden.

So sehr auch Hersteller und Kunden gefragt sind: Ich glaube, dass vor allem die Politik die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft hat. Und mich würde auch einmal eure Meinung interessieren: Welche Mittel könntet ihr euch vorstellen, um das Problem unserer Wegwerfgesellschaft in Sachen Technik in den Griff zu bekommen?