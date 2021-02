Mehr Umweltschutz: Akkus sollen künftig austauschbar sein

Sind wir doch mal ehrlich: Wer macht sich schon Gedanken über all die Akkus, die wir heute wie selbstverständlich im Einsatz haben. Im Handy. In der Digitalkamera. Im Mikro. In der Action Cam. In der Power-Bank… Da kommen leicht Dutzende, Hunderte Akkus in einem einzigen Haushalt zusammen.

Ein immenses Problem. Denn das Herstellen und vor allem auch das fachgerechte Entsorgen von Akkus ist ein immenses Umweltproblem, wie diese empfehlenswerte (und schockierende) ARTE-Dokumentation zeigt.

Festverbaute Akkus besonders problematisch

Besonders problematisch sind aber jene Akkus, die fest im Gerät verbaut sind. In der Smartwatch zum Beispiel. Oder in vielen Smartphones und Tablets. Problematisch deshalb, weil bei fest verbauten Akkus der Austausch schwer fällt. Oder besser: Der Austausch ist sehr kostspielig und kann nur beim Hersteller durchgeführt werden.

Am Ende kaufen sich viele Menschen ein neues Geräte, nur weil beim alten der Akku nicht mehr richtig will.

Schädlich für die Umwelt – das liegt auf der Hand. Deshalb fordert der Bundesrat jetzt – nachdem Umweltverbände das schon seit Jahren anregen -, dass Verbraucher den Akku jederzeit selbst (!) ersetzen können sollen. Außerdem sollen die Hersteller verpflichtet werden, mindestens fünf Jahre entsprechende Ersatzteile – insbesondere Akkus – anzubieten.

Das wäre schon eine Kehrtwende. Eine, die dringend nötig erscheint – und Hightech-Geräte nicht gleich “grün” macht, sondern lediglich den Umweltschaden etwas reduziert. Aber immerhin.

Das dürfte den Herstellern gar nicht gefallen. Sie müssen das Design ihrer Geräte ändern. Einige wären dann möglicherweise nicht mehr wasserdicht. Die Hersteller würden auch weniger verdienen, weil es bislang viele Menschen gibt, die sich sagen: OK, der Akku gibt den Geist auf – dann wechsele ich zum aktuellen Modell.

Es ist noch deutlich mehr geplant. Etwa, dass die Hersteller Angaben über die Zusammensetzung des Akkus machen müssen (was ist drin?). Außerdem soll der Handel zur Rücknahme solcher Geräte verpflichtet werden. Eine höhere Rate an Wiederverwertung ist ein weiteres Ziel.

Alles richtig, alles gut. Hoffen wir, dass die Initiative des Bundesrats Erfolg hat.

