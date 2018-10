Mensch, Roboter: Was KI mit uns macht

Als ich mit meinem Fernsehteam für die Aktuelle Stunde im Heinz Nixdorf Forum (HNF) Paderborn gedreht habe, wollte mein Kameramann seine Jacke bei der freundlichen Dame hinter dem Empfangstresen abgeben. Mic ist hingeeilt – um dann festzustellen, dass Nadine gar kein Mensch ist, sondern ein Roboter. Ein Empfangsroboter mit menschlichen Zügen. Nadine kann zwar einfache Fragen beantworten – aber nicht aufstehen und für ein Fernsehteam ein paar Dinge lagern.

https://vimeo.com/297252399 Video can’t be loaded: Heinz Nixdorf Museum: Mensch, Roboter! (https://vimeo.com/297252399)

Die Geschichte der Computer – bis zu KI und Robotik

Wie funktioniert KI – und was können Roboter?

Das zeigt schön, wie weit Robotik und Künstliche Intelligenz (KI) heute sind. Ausreichend weit, um uns einen Moment zu irritieren oder zu täuschen. Aber nicht weit genug, um tatsächlich Alltagsaufgaben zu übernehmen. Deshalb ist die neue Ausstellung “Mensch, Roboter!” interessant, die im HNF in Paderborn – dem größten Computermuseum der Welt – am Freitag (26.10.2018) offiziell beginnt.

Es geht darum, dem Besucher einige Aspekte näher zu bringen. Wie funktioniert KI? Was sind neuronale Netze? Welche Fähigkeiten haben KI-Systeme?

Was man sich zum Beispiel unter Mustererkennung vorstellen darf – eine der wesentlichen Eigenschaften von selbstlernenden Systemen – zeigt ein einfaches Beispiel: Der Besucher kann Minifiguren von Tiger, Kuscheltier oder Brille unter die Kamera halten, und das System erkennt die Gegenstände in der Regel mühelos. Doch die Künstliche “Intelligenz” lässt sich mit einem einfachen bedruckten Bierdeckel täuschen.

https://vimeo.com/297276960 Video can’t be loaded: Interview mit Dr. Viehoff zum Thema Robotik und KI (https://vimeo.com/297276960)

Gespräch mit dem Chef des HNF Dr. Jochen Viehoff

Humanoide Roboter wollen in die Wohnungen

Die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Doreen Hartmann, erklärt mir, warum viele Roboter humanoid aussehen: Das erleichtere die Akzeptanz und das Zusammenleben mit den Maschinen. Einleuchtend. Wahrscheinlich ist es auf Dauer einfacher, einem Roboter ins Gesicht zu schauen, wenn man etwas möchte, anstatt einfach nur “Alexa!” in den Raum zu rufen. In der Ausstellung kann man schön sehen, welchen Weg die Roboter bereits gegangen sind – und noch gehen werden.

Das Thema Künstliche Intelligenz ist abstrakter und daher auch schwieriger in eine Ausstellung zu holen. Das HNF versucht es trotzdem. Wir können gegen eine Maschine “Vier gewinnt” spielen, uns von einem Roboter zeichnen lassen oder einem anderen Roboter dabei zusehen, wie er – KI-gesteuert! – Muster in den Sand fegt. Doch wie sich KI beherrschen lässt, was die Politik unternehmen müsste, das erfährt man in der Ausstellung nicht. Aber sie regt an, sich darüber Gedanken zu machen.