Messenger statt E-Mail

Ich habe mich in den letzten Tagen mal wieder etwas intensiver mit der Verschlüsselung von E-Mails beschäftigt. Der Anlass ist klar: Das Anfang der Woche entdeckte Sicherheitsproblem in gängigen Mail-Clients. Diese Nachricht war natürlich alles andere als ein PR-Coup für mehr Verschlüsselung. Ohnehin sagen schon die meisten: Wozu der Aufwand? Wer soll mich schon abhören… Wenn dann auch noch Sicherheitslecks dazu kommen, sind „normale“ User schwer zu motivieren, den zweifellos vorhandenen Aufwand auf sich zu nehmen.

Mail-Dienste kümmern sich nicht ausreichend

Klar, es ist heute kein Informatikdiplom mehr nötig, um Krypto-Lösungen wie Enigma oder Mailvelope zu installieren. Erweiterungen, wie man sie braucht, wenn man seine Mails im Mail-Programm oder im Webmail-Dienst ver- und entschlüsseln möchte. Nur wenige Mail-Dienste sind so fortschrittlich, dass sie eine Verschlüsselung auf Mausklick anbieten – sozusagen „idiotensicher“. GMX gehört hier ausdrücklich erwähnt (und gelobt), da sie diesen Service anbieten.

Doch Branchengrößen wie Google Mail oder Outlook lassen die User weitgehend alleine. Sie machen sich nicht die Mühe, das Verschicken und Empfangen von Mails sicherer zu machen. Wäre nur der entschlossene Wille vorhanden, könnten wirkliche Fortschritte gemacht werden. Doch es juckt keinen. Deshalb bewegt sich auch nichts – weder bei den Providern und Onlinediensten, noch bei den Usern. Hacker, Datendiebe, Spione und Geheimdienste freuen sich, da sie so ohne jeden Aufwand an große Mengen an Informationen herankommen.

Mit Messenger lassen sich bequem Dokumente verschlüsselt übertragen

Mein Tipp: Signal auf dem Desktop

Ich habe mir eine andere Methode angeeignet, um verschlüsselt Nachrichten und auch Dokumente zu versenden: Per Messenger. Alle gängigen Messenger (mit Ausnahme vom Facebook Messenger) verschlüsseln heute sicher und automatisch Ende-zu-Ende. Total easy, total komfortabel. Man muss nichts machen – der Software/App kümmert sich um alles. So lassen sich auch Kommunikationspartner leicht(er) überzeugen, bei dieser – nahezu sicheren – Methode der Kommunikation mitzumachen.

Ich verwende Signal – und die Desktop-Version davon. Darüber kann ich mühelos auch Fotos, Videos oder jede Art von Dokumenten austauschen. Der Empfänger muss nur auch Signal verwenden – das ist schon alles. Einfacher als mit jeder Mail-Software, ohne Extra-Software. Und: Auch noch ohne Metadaten (Sender, Empfänger, Betreff…) – eine echte Alternative zu den gängigen Mail-Lösungen. Jetzt, nach Entdecken der Sicherheitslecks natürlich erst recht.