Netzneutralität erneut in Gefahr

Lange haben Netzaktivisten um die Aufrechterhaltung der Netzneutralität gekämpft, denn sie war nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in Europa durchaus in Gefahr. Die großen Telefongesellschaften würden liebend gern eine Art Überholspur im Internet einrichten, auf der Daten schneller transportiert werden, etwa um Video-on-Demand-Dienste zuverlässig anbieten zu können.

Extraschnelle Daten im Netz – das verspricht ein Geschäft, geht aber nicht, wegen der Netzneutralität. Bislang konnten sich die Befürworter der Netzneutralität durchsetzen. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn die oberste Regulierungsbehörde bekommt einen neuen Chef.

Ajit Pai mag die Netzneutralität nicht

Der frischgebackene US-Präsident Donald Trump setzt mit Ajit Pai einen neuen Chef-Regulierer ein, der als offener Gegner der Netzneutralität bekannt ist. Der Republikaner ist strikt gegen die geltenden Regeln, die in den letzten Monaten nochmal umfangreich diskutiert wurden. Mit Pai könnte nun tatsächlich das eiserne Prinzip der Netzneutralität ins Wanken geraten. Pai hat schon öffentlich auf Twitter erklärt, dass er die bestehenden Regeln so schnell es geht einkassieren will.

Das entspricht dem Geist der Trump-Administration: Jahrelange, mühsam erarbeitete Normen und Konventionen werden geändert – und zwar ratzfatz. In diesem Fall ist das vergleichsweise einfach möglich, da der US-Präsident nicht nur den Leiter der FCC bestimmt, sondern auch die dreiköpfige Mehrheit im Leitungsgremium bestellt. Die Zeichen stehen also voll auf eine Aufweichung der Netzneutralität. Schließlich geht es Trump ausschließlich um wirtschaftliche Interessen.

Neue Einnahmequellen gesucht

Es sind vor allem die großen Provider und Kommunikationsanbieter, die Ausnahmen für die Netzneutralität wollen. Sie wollen Extradienste anbieten können, die bevorzugt transportiert werden. Offiziell, um eine bessere Qualität gewährleisten zu können, etwa bei Videostreams, Telefongesprächen oder medizinischen Daten. In Wahrheit aber, um extra verdienen zu können, weil diese Vorzugsbehandlung natürlich bezahlt werden soll. Die Kommunikationsanbieter haben sich höhere Umsätze versprochen.

Nun könnte man sagen: Ist uns doch egal, was die in den USA machen. Ob bei uns Netzneutralität herrscht oder nicht, das entscheidet die EU. Stimmt. Allerdings hat die USA natürlich eine Vorbildfunktion, vor allem wenn es um das Internet geht. Wenn in den USA die Bedeutung der Netzneutralität schwindet, dann hat das zweifellos eine Signalwirkung. Es besteht die Gefahr, dass dann auch die hiesigen Gegner der Netzneutralität – das sind insbesondere die großen Telefongesellschaften – auf eine Aufweichung der Netzneutralität in Europa pochen, allein schon, um vergleichbare Marktchancen zu haben. Fällt die Netzneutralität in den USA, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie früher oder später auch in Europa fällt.