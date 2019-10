Neues Pixel-Smartphone, neue Gadgets: Google macht sich unsichtbar

Vor dem Weihnachtsgeschäft bringen sich die Techkonzerne in Stellung. Gestern war Google an der Reihe: In New York stellte das Unternehmen sein Smartphone “Pixel 4” vor, neue Kopfhörer, ein neues Notebook, neue intelligente Lautsprecher und Router aus der Nest-Reihe sowie die Spieleplattform Stadia samt Controller, die am 19. November an den Start gehen soll.

Interessant dabei waren nicht allein die Produkte, sondern auch die Botschaften zwischen den Zeilen: Im Gegensatz zu den sterilen Produktvorstellungen von Apple präsentiert Google seine Neuheiten vor einem begrünten Holzregal. Ein Clip, der zwischendurch zu sehen ist, zeigt die abgeranzte Werkstätte des Hardware-Teams.

Intelligente Lautsprecher – die Qual der Wahl

Inhaltlich räumt Google gefühlt sämtliche Themen der Debatte ab: hier eine Investition über 150 Millionen Dollar in regenerative Energien, dort ein intelligenter Lautsprecher mit Überzug aus recycelten Plastikflaschen, und immer wieder der Hinweis, dass einige Daten, die das neue Pixel-Smartphone aufzeichnet, das Gerät nicht mehr verlassen. Google – der nahbare Konzern, dem Nachhaltigkeit und Privatsphäre am Herzen liegen.

Am deutlichsten betont Google den Weg ins “Ambient Computing”: in eine vernetzte Welt, in der wir die Geräte um uns herum gar nicht mehr wahrnehmen. “Die Computer rücken Stück für Stück in den Hintergrund”, heißt es dazu. “Und es ist Hilfe da, wo auch immer sie benötigt wird.” Tatsächlich sitzen die vorgestellten Geräte so im Ohr oder fügen sich optisch so in den Raum ein, dass man sie kaum noch wahrnimmt.

Beispielhaft dafür steht auch die neue “Soli”-Funktion im Pixel 4: Ein Radarchip erkennt, welche Gesten man mit den Händen macht – und steuert so einzelne Funktionen des Smartphones. Anruf ablehnen? Kurz die Hand über dem Smartphone wegschleudern. Nächster Song? Einfach über dem Smartphone nach links wischen. Wie gut das funktioniert, werde ich in den nächsten Tagen noch ausführlich testen.

Google zeigt in New York also eine Welt, in der wir uns nicht mehr krumm machen müssen, um Technik zu bedienen. “Ambient Computing” klingt toll, verschleiert aber, was natürlich hinter diesem Begriff steckt: die altbekannte Plattformökonomie. Denn was sich Google vorstellt, funktioniert nur dann, wenn an den “richtigen” Stellen weiter Daten die Geräte verlassen, die sich auswerten lassen. Und perfekt greift auch nur dann alles ineinander, wenn die Technik dafür aus dem Hause Google stammt. Je mehr Bequemlichkeit, desto mehr wird das Ökosystem zum Käfig – daran ändert sich nichts.