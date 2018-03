Nicht Bots, Menschen machen Fake-News erfolgreich

Viel wurde schon geredet und geschrieben über Fake-News. Verantwortlich dafür sind natürlich die anderen, vor allem jene, die sie in Umlauf bringen. Doch wieso verbreiten sich Fake-News eigentlich so schnell und effektiv? Sind möglicherweise Bots dafür verantwortlich? Vor allem auf Twitter wird Bots eine große Verantwortung zugeschrieben: Sie sollen Fake-Themen einen Turboeffekt verpassen. Doch: Es sind nicht die Bots, die Fake-News auf Twitter populär machen. Wir sind es. Die User. Menschen.

Die User machen Fake-News populär

US-Forscher haben die Verbreitung von News und Fake-News auf Twitter genau untersucht. Ihr Ergebnis: On Twitter, false News travels faster than true stories. Die Forscher konnten eindeutig nachweisen: Fake-News verbreiten sich auf Twitter dramatisch schneller und erreichen mehr Menschen als wahre Meldungen. Sie werden häufiger retweetet. Dadurch erreichen Fake-News zehn bis hundert Mal so viele User. Und wer sorgt dafür? Die User selbst. Nix Bots. Wir User beschaffen den Fake-News Aufmerksamkeit, wir kommentieren, liken, leiten weiter.

Fake-News beeinflussen das Meinungsbild in der Öffentlichkeit. Bei der letzten Präsidentschaftswahl in den USA hatten immerhin rund 20 Prozent der Tweets mit politischen Inhalten ihren Ursprung bei Bots. Das ist eine Menge, sie wären aber ohne den Faktor Mensch verpufft. Denn was die Fake-News so erfolgreich macht, sind nicht die Bots. Die Algorithmen von Facebook, Twitter und Cio. machen solche Nachrichten besser sichtbar, weil wir – die User – sie lesen, darauf klicken und interagieren. Empfohlen wird, was reizt und ankommt. Würden die User Fake-Müll links liegen lassen, hätten sie auch keine Chance.

Forscher weisen nach: Emotionalität wirkt

Die Verantwortung liegt also zu einem großen Teil bei uns. Wir sollten uns gut überlegen, worauf wir reagieren. Es geht nicht mal nur darum, was wir liken oder teilen. Selbst die von Facebook gerne vorgeschlagene „Gegenrede“ ist kontraproduktiv: Sie suggeriert Interesse und macht Fake-Beiträge für die Algorithmen interessant. Die emotionale Wirkung der Inhalte entscheidet also über Erfolg und Misserfolg. Und eine emotionale Wirkung haben Fake-News zweifellos.

Die Forscher haben das genau analysiert. Entscheidend waren stets Neuigkeitswert und Überraschungsfaktor. Das schaffen Fake-News mühelos, schließlich behaupten sie Dinge, die uns überraschen und aufwühlen. Die Quelle der angeblichen Nachrichten, ob seriös oder nicht, spielt hingegen praktisch keine Rolle. Ein dramatisches Zeugnis. Das nur den einen Schluss zulässt: „Soziale Netzwerke“ sind schädlich, da sie das Schlechte und Falsche stärken, nicht schwächen. Und wir machen mit.

Das Fazit der Forscher: Denkt nach, bevor Ihr retweetet. Oder teilt.