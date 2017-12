Nicht nur Handy-, sondern auch Werbeverbot

Emmanuel Macron greift durch: Er setzt sein Wahlversprechen in die Tat um und macht alle französischen Schulen zur handyfreien Zone. Ab 2018 sollen nicht nur Grundschüler, sondern alle Schüler ihr Handy ausgeschaltet lassen. Ein generelles Handyverbot an Schulen. Spiele spielen, chatten, Musik hören? C’est passé. Selbst in Pausen oder beim Mittagessen sind Handys tabu.

Handy hat an Schulen nichts verloren

Gute Entscheidung, finde ich. Denn bei uns entscheidet jede Schule für sich, welche Regeln gelten sollen. An praktisch jeder Schuleinrichtung wird leidenschaftlich über das Für und Wider eines Handyverbots diskutiert – und auch darüber, ob es nur im Unterricht gelten soll oder auch in Pausen. Ist doch viel einfacher, wenn es landesweit dieselben Regeln gibt. Punkt für Macron.

Und wo wir schon mal dabei sind: Ich würde auch ein generelles Werbeverbot vorschlagen, wenn Kinder und Jugendliche die Zielgruppe sind. Egal ob im Fernsehen, in Zeitschriften oder im Internet. Es ist abstoßend zu sehen, wie Kinder und Jugendliche im Privatfernsehen mit Werbung bedrängt werden. Noch abstoßender ist, was den Kindern auf YouTube zugemutet wird – selbst wenn sie YouTube Kids verwenden (wie ich in meinem Angeklickt bereits gezeigt habe).

Generelles Werbeverbot für Kinder

Wie kann man nur auf den Gedanken kommen, Kinder im Grundschulalter mit Werbung zu traktieren? Ich weiß: Es gibt Menschen, die meinen, Reklame gehöre einfach dazu und die „bunte Werbung“ würde „für gute Laune sorgen“. Doch in Wahrheit sorgt die Werbung nur für eins: Bedürfnisse, die die Kinder ohne diese Werbung niemals hätten. Es gibt keinen einzigen guten Grund, wieso Kinder Werbung ausgesetzt sein sollten. Egal, ob sie in der Schule sind, zu Hause oder unterwegs. Werbung für Kinder unter 13 Jahren ist unanständig – und sollte schlichtweg verboten sein.

Das gilt natürlich vor allem im Netz. Das Problem bei Werbung im Internet ist ja, dass sie jederzeit auf die Kinder einprasselt. Unabhängig davon, in welcher Stimmung sie sich gerade befinden, was sie gerade machen, wer gerade bei ihnen ist. In aller Regel werden Videoinhalte ohne das Beisein der Eltern konsumiert. Daher ist es mir ein Rätsel, wieso YouTube Kids als etwas Positives gesehen werden sollte. In Wahrheit ist es so: Die Werbekundschaft kann sicher sein, dass jemand, der YouTube Kids nutzt, ein Kind ist – und entsprechende Werbung präsentieren. Wenn man es den Werbetreibenden einfach machen will, verpflichtet man seine Kinder, YouTube Kids zu benutzen.

Wie denkt Ihr über ein generelles Werbeverbot im Umfeld von Inhalten, die gezielt für Kinder gedacht sind?