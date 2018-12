Niemand kontrolliert ernstaft Werbung in Apps

Gesetze und Vorschriften regeln so ziemlich alles in unserem Leben: Wie groß Eier sein müssen, welche Inhaltsstoffe in der Nudel erlaubt sind, die Abgaswerte von Autos (na gut, zumindest theoretisch), dass wir uns anschnallen müssen, wie viel Steuern zu zahlen sind und vieles andere mehr. Besonders rührend kümmert sich der Staat um das Wohl unserer Kinder. Wir haben ein Jugendschutzgesetz – ist das nicht toll? Trotzdem juckt es niemanden, was unseren Kindern im Netz und in Apps zugemutet wird.

Gratis = Zugemüllt mit Werbung

Kinder werden zugemüllt mit Werbung. Wenn sie YouTube schauen. Oder Apps nutzen. Richtig gelesen: Apps gehören derzeit zu den größten Reklameschleudern. Denn wer kostenlose Apps installiert, der muss offensichtlich hinnehmen, dass diese Apps unentwegt Werbung präsentieren – für alles Mögliche. Reklame am oberen Bildschirmrand. Reklame am unteren Bildschirmrand. Und dann, immer wieder: bildfüllende Werbung.

Viele Kids spielen kostenlose Games. Wenn sie gratis sind, freuen sich die Eltern, genehmigen sie und damit ist die Sache für sie erledigt. Doch die Kids werden zugeschüttet mit Reklame. Niemand weiß, wie viel und welche Reklame. Leider ist dieser Bereich praktisch null geregelt. Das einzige, was die App-Entwickler beachten müssen, erfahre ich von Rainer Smits von der Landesanstalt für Medien NRW: Die Werbung muss als Werbung gekennzeichnet sein.

https://vimeo.com/306838661 Video can’t be loaded: Werbung in Apps: Rainer Smits im Interview (https://vimeo.com/306838661)

Rainer Smits von der Landesanstalt für Medien NRW im Interview

Keine Beschränkung: Kinder müssen alles ertragen

Ob Kinder denn so eine Kennzeichnung sehen und verstehen, frage ich ihn? “Das ist vor allem bei jungen Kindern ein Problem!”, sagt er. Allerdings. Dann frage ich, wie er das findet, wenn zum Beispiel einem 8-Jährigen Werbung für ein Kriegsspiel untergejubelt wird? “Das ist bestimmt nicht lustig!” Wieder richtig. Aber die Behörden sind machtlos. Denn dieser Werbeterror ist erlaubt.

Im Fernsehen ist die Werbezeit auf maximal 2o Prozent beschränkt. “Im Internet gibt es so eine Beschränkung nicht”, erklärt mir der Experte. Da kann ich nur sagen: Ein unhaltbarer Zustand ist das. Werbung ist schlimm genug, bei Kindern ganz besonders. Und niemand kontrolliert oder schränkt ein, wie viel Werbung erlaubt ist und welche Werbung?

Das ist skandalös, finde ich. Wenn ich noch einmal “Das ist aber schwierig” höre, werde ich sauer. Das mag schwierig sein, ist aber dringend geboten. Ein Werbeverbot für Kinder unter 13 Jahren, das ist es, was ich für das einzig Anständige halte! Das sollte der Gesetzgeber vorschreiben. Am besten sofort.