NRW will Messenger-Überwachung

Signal ist die Lieblings-App von IS-Terroristen, wissen Fahnder. Doch im Grunde ist es fast egal, welche Chat-Apps Kriminelle, Gefährder oder Terroristen benutzen: Für Polizei und Strafverfolgungsbehörden ist es schwer bis unmöglich, Chats mitzulesen – weil sie in der Regel verschlüsselt sind. Deshalb kommen in Nordrhein-Westfalen neue Sicherheitsgesetze, die den Behörden mehr Möglichkeiten an die Hand geben: Chat-Apps wie WhatsApp und Co. sollen auch in Verdachtsfällen überwacht werden können und nicht erst, nachdem etwas passiert ist.

Auch in NRW: Überwachung an der Quelle

So weit, so nachvollziehbar. Stellt sich allerdings die Frage: Wie soll das gehen mit dem Abhören? Bekanntlich verschlüsseln heute nahezu alle Chat-Apps die Kommunikation sicher per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da die Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln in den Geräten selbst erzeugt und weder zentral generiert, noch auf Servern gespeichert werden, ist es unmöglich, eine derart verschlüsselte Kommunikation mitzulesen. Es sei denn, man schafft es, in ein Gerät der Gesprächsteilnehmer vorzudringen.

Genau das erlaubt künftig die Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Bedeutet konkret: Polizei und Behörden aus NRW können künftig versuchen, die noch nicht verschlüsselte oder bereits entschlüsselte Kommunikation in den Geräten „abzuhören“. Das klappt am besten mit einem Trojaner, der auf das zu überwachende Gerät eingeschleust wird. Manchmal versuchen die Beamten auch, ein zweites Gerät unter dem Account des Überwachten anzumelden (parallel) und die Kommunikation so unbemerkt mitzuschneiden. Aber dieser Trick klappt nur unter bestimmten Umständen.

Jörg Schieb im Interview mit Professor Hartmut Pohl über die Gefahr von Cyberangriffen durch den IS

Staat im Interessenkonflikt: Lücken bleiben offen

Es gibt allerdings auch Kritik an den Methoden. Wer Trojaner einsetzt, ist auf Sicherheitslücken angewiesen – denn anders bekommt man solche Schnüffelprogramme nicht in die Geräte. Verena Schäffer, innenpolitische Sprecherin der NRW-Grünen meint: „Der Staat macht sich zum Hacker, nutzt dafür Sicherheitslücken im IT-System.“ Das trifft zu. Denn wenn staatliche Behörden Trojaner einsetzen, führt das dazu, dass der Staat kein sonderliches Interesse hat, solche Sicherheitslücken (Exploits) schnell zu stopfen. Der Staat nutzt sie ja selbst.

Ein erheblicher Interessenskonflikt, der dazu führt, dass unsere Geräte und damit das Netz insgesamt unsicherer sind. Das ist der Preis, wenn man zulässt, dass Bund und Länder sogenannte Staatstrojaner einsetzen dürfen.