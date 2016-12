Profiwerkzeug für Lego-Fans

Es gibt nicht viele Spielsachen, die mehr als ein paar Jahre angesagt sind – Lego gehört zweifellos dazu. Bereits seit 1949 spielen kleine und große Kinder mit den bunten Plastiksteinchen. Auch heute noch. Zwar bekommt der Nachwuchs heutzutage oft komplette Pakete geschenkt mit präzisen Bauanleitungen, doch am Prinzip hat sich nichts geändert: Mit Lego kann man seine eigene Welt zusammenbauen. Das macht Lego auch bei größeren Spielkindern so beliebt, die damit alles Mögliche nachbauen – selbst die Titanic.

Profi-Tool zum Planen von Lego-Projekten

Das ist dann keine Spielerei im eigentlichen Sinne mehr, sondern harte Arbeit – und erfordert einen Plan: eine Bauanleitung. Dazu gibt es eine wirklich vielseitige und leistungsfähige Planungs-Software: Stud.io ist ein CAD-Tool für Lego-Freunde. Damit lassen sich selbst komplexe Lego-Projekte planen und durchführen. Wenn Ihr etwas mit Lego bauen wollt, könnt Ihr die nötigen Bauteile bequem und komfortabel per Drag and Drop aufeinander ziehen. Bis zu drei Leute können gemeinsam an so einem Projekt arbeiten.

In der Datenbank von stud.io sind alle jemals hergestellten Plastikklötzchen von Lego und Duplo gespeichert. Jedes Steinchen, jeder Zaun, jeder Dachziegel, jede Figur. Der mit dem Onlinedienst ein Lego-Projekt planen möchte, kann also aus dem Vollen schöpfen und so mit viel Geduld nahezu alles planen, was sich mit Lego bauen lässt. Egal, ob man die Golden Gate Bridge nachbauen möchte, eine Comicfigur nachbilden will oder etwas ganz Neues erfinden möchte – alles möglich, wenn man genug Kreativität, Zeit und Geduld mitbringt.

Das Tool ist wirklich nur etwas für eingefleischte Legofans – aber davon gibt es jede Menge. Natürlich muss sich niemand eine Liste aller benötigen Bauteile ausdrucken, denn für solche Fälle gibt es so genannte „Bricksets“: fertig konfektionierte Pakete, mit denen sich bestimmte Projekte realisieren lassen. Auch diese Sets kennt die Software und kann einem sagen, welche Pakete man braucht, wenn man ein Projekt wirklich nachbauen möchte – und was die Bausteine kosten. Auch kann man hier sein eigenes Projekt hochladen und anderen zur Verfügung stellen, wenn man möchte.

Die Software befindet sich derzeit in einer offenen Betaphase und ist für macOS und Windows erhältlich. Wer also Spaß daran hat, kann das Programm kostenlos laden.