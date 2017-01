Quadrocopter-Gesumme über unseren Köpfen

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas sind Quadrocopter allgegenwärtig. Kein Wunder, denn Drohnen sind faszinierend und bringen Spaß. Mit 63 km/h vorwärts durch die Luft: Moderne Drohnen wie die Mavic Pro fliegen mit einem Affenzahn – und lassen sich bequem von jedem steuern.

Die Drohnen-Hersteller lassen sich immer neue Dinge einfallen. Auf der CES in Las Vegas ist zum Beispiel die Hover Camera zu sehen. Diese Drohne schaltet man ein, legt sie in der Luft ab – und sie fliegt sofort völlig selbständig. Durch Gesichtserkennung folgt die Drohne ihrem Besitzer und nimmt 4k-Videos oder Fotos auf. Eine Steuerung ist nicht erforderlich – alles geht automatisch. Die run 600 Dollar teure Kamera macht allerdings Aufnahmen, die durchaus nicht wackelfrei sind, wie in den Werbebvideos zu sehen.

Drohne auf Patroulliengang

Viele Drohnen sind dazu gedacht, Aufnahmen aus (noch) ungewöhnlichen Perspektiven zu machen, andere sollen der Sicherheit dienen. Der auf Alarmanlagen und Sicherheitssysteme spezialisierte US-Anbieter alarm.com zum Beispiel hat auf der CES eine Drohne vorgestellt, die die eigene Wohnung bewacht und auf Wunsch ums Haus herumfliegt. Wird bei den Patroullienflügen etwas Ungewöhnliches entdeckt, bekommt der Besitzer eine Warnung aufs Smartphone und kann sich sofort umschauen, selbst wenn er nicht zu Hause ist. Bei Bedarf lässt sich die Drohne auch gezielt an eine bestimmte Stelle in der Wohnung schicken, um nachzuschauen.

Drohnen können wirklich für alles Mögliche eingesetzt werden und sind faszinierend. Auch ich habe mittlerweile einen Quadrocopter und kann bestätigen: Es macht mächtig Spaß, ein solches unbemanntes Flugobjekt zu steuern und damit Fotos oder Videoaufnahmen zu machen. Allerdings kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten: Man verliert so eine Drohne schnell aus den Augen, schließlich legt sie in Sekunden erhebliche Distanzen zurück. Genau das ist aber verboten in Deutschland: Man braucht ständigen Sichtkontakt. Darauf sollte man achten, wenn man eine Drohne steuert.

Erhebliches Verletzungsrisiko

Da kommt also etwas auf uns zu, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Laut Deutscher Flugsicherung sollen in Deutschland allein zum Weihnachtsfest rund 100.000 Drohnen verschenkt worden sein. In den USA haben sich die Verkaufszahlen für Drohnen in 2016 verdoppelt. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Tag mit guter Sicht mit einer anderen Drohne zusammenzustoßen, nimmt also erheblich zu. Auch wenn viele Drohnen heute Hindernisse erkennen, dann meist allerdings nur, wenn sie nach vorne fliegen oder nach unten.

Dabei ist nicht mal der Sachschaden das Problem, der bei einer Kollision nun mal entsteht. Problematischer ist es, wenn so eine Drohne zu Boden stürzt. Denn auch, wenn die Drohnen mittlerweile vergleichsweise leicht sind: Wenn 1,2 kg zu Boden sacken, kann das zu erheblichen Blessuren führen, wenn man darunter steht. Darum setzt es ein Höchstmaß an verantwortlichem Handeln voraus, eine Drohne zu steuern. Ich bezweifle, dass jeder über dieses Maß an Verantwortung verfügt – und es wird ja auch nicht überprüft. Der Ruf nach einem Drohnen-Führerschein klingt vielleicht etwas altbacken und konservativ, ist aber dennoch berechtigt. Wer ein Abzeichen an der Badehose tragen will, muss schließlich auch die Baderegeln kennen.

Es gibt einiges zu beachten

In den USA und in Russland gibt es bereits eine Registrierungspflicht für Drohnen. Ich halte das für eine gute Idee, denn so lässt sich zumindest nachvollziehen, wem die Drohne gehört, sollte sie abstürzen und/oder Schaden verursachen. Was viele nicht wissen: Wer einen Quadrocopter fliegt, braucht dafür eine Versicherung. Manche Haftpflichtversicherung deckt auch durch Drohnen verursachte Schäden ab. Man sollte aber nachfragen, denn das ist keineswegs selbstverständlich. Deckt die Haftpflichtversicherung die Schäden nicht ab, muss eine spezielle Drohnen-Versicherung her – das gilt auch für jede Form von gewerblichem Einsatz, selbst dann, wenn man nur Fotos macht, um sie zu vermarkten.

Privatleute brauchen keine Genehmigung für Drohnenflüge. Wer seine Drohne gewerblich nutzt, braucht eine Aufstiegsgenehmigung des jeweiligen Bundeslandes oder Landes. Die ist rechtzeitig zu beantragen, in NRW bei der Bezirksregierung Münster. Auf der Webseite der Bezirksregierung kann man auch nachlesen, was es alles zu beachten gilt. Jeder, der eine Drohne steuert – ob privat oder gewerblich – ist gut beraten, sich an die Hinweise zu halten.