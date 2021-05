Ransomware: Wir sind verletzlicher als wir glauben

An der Ostküste der USA hat es in den vergangenen Tagen Hamstereinkäufe gegeben. Nicht wegen Corona, auch nicht wegen eines Hurricane oder Blitzeis – sondern aufgrund einer lahmgelegten Pipeline. Drei von vier Tankstellen der Ostküste hatten tagelang kein Benzin mehr. Die Menschen haben das Benzin teilweise in Plastiktüten nach Hause getragen. Szenen, wie in Weltuntergangs-Filmen aus Hollywood.

Pipeline stillgelegt – und Geld erpresst

Ursache dafür sind Engpässe, die Cyberkriminelle verursacht haben. Die Cyberkriminellen sind in die IT-Systeme der größten US-Pipeline eingedrungen – und haben sie kurzerhand still gelegt. Tagelang. Colonial Pipeline ist Opfer einer Ransomware geworden – und sollte ein Lösegeld zahlen. Alle Daten verschlüsselt, alle Systeme abgeschaltet – auf dem Bildschirm nur ein Hinweis: Zahlt Lösegeld – dann bekommt ihr den Schlüssel.

Ransomware werden Trojaner genannt, die so etwas erledigen. Ransom = Lösegeld.

Die Drohung hatte Erfolg. Rund fünf Millionen Dollar Lösegeld sind offensichtlich am Ende bezahlt worden.

Der jüngste Vorfall zeigt, wie vulnerabel unsere Gesellschaft ist. Fast alles wird heute von Computern gesteuert – vom Smart-TV bis zur Mega-Pipeline in den USA, aber auch Verkehrsampeln, die Börsen, das Stromnetz, die Flughäfen oder – Gott bewahre, aber vermutlich ist es so – selbst Raketen-Silos…

Es gilt Murphy’s Law

Die bittere Erkenntnis: Alles, was mit Hilfe von Computern gesteuert wird, lässt sich grundsätzlich auch manipulieren. Und da Murphy’s Law gilt – alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen – sind das verdammt düstere Aussichten. Die zunehmende Vernetzung sorgt für eine rasant wachsende Bedrohung.

Es ist keine Frage der Möglichkeit, sondern nur eine Frage des Aufwands. Wie viel Aufwand ist nötig, um ein System zu knacken – und in die Gewalt zu bringen? Bei den einen ist es kinderleicht, bei den anderen ist Anstrengung erforderlich. Aber ein “unmöglich” gibt es praktisch nicht. Cyberkriminelle verdienen damit Millionen. Regierungen können sich gegenseitig bedrohen und zerstören – und irgendwann tun sie es auch.

Ich will nicht für schlechte Stimmung sorgen. Aber es ist unübersehbar, dass die potenzielle Bedrohung durch Cyberattacken jeder Art in praktisch allen Bereichen der Gesellschaft massiv unterschätzt wird. Wenn dann wieder ein Krankenhaus angegriffen wird – wie im Lukas-Krankenhaus in Neuss oder die Uniklinik Düsseldorf bereits geschehen -, wundern sich alle.

Der Schutzaufwand muss deutlich zunehmen

Natürlich: Es kostet Zeit und Geld, sich mit dem Thema zu befassen und für die nötige Absicherung zu sorgen. Beides scheuen die meisten, da sind Unternehmen nicht besser als Privatleute. Es herrscht das Motto: Wird schon gut gehen.

Doch das ist ein Irrtum.