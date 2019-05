re:publica 19: Gegen die Verflachung

Es reicht ein Blick auf den ersten Programmpunkt nach der Eröffnung, um die Frage zu beantworten, ob die re:publica es überhaupt schafft, über die Netzgemeinde hinaus zu wirken. “Rede des Bundespräsidenten”, steht dort. Frank-Walter Steinmeier nimmt sich 20 Minuten Zeit für ein Grußwort an die Besucherinnen und Besucher. Mit Netzfest und pre:publica beginnt an diesem Wochenende die mittlerweile 13. Ausgabe der Konferenz.

Bundes- und Europapolitiker sind auf ihr schon seit vielen Jahren zu Gast, um sich der Diskussion zu stellen. Doch in diesem Jahr fällt noch einmal mehr auf, wie sehr Bundes- und Europapolitikerinnen und -politiker die Bühnen der re:publica für sich entdeckt haben.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) spricht darüber, wie er Silicon-Valley-Konzerne besteuern will; EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager beantwortet Fragen zur Regulierung der Techwelt; das Bundesarbeitsministerium bekommt als Partner der re:publica Platz eingeräumt, damit Minister Hubertus Heil (SPD) erläutern kann, welche Gefahren er in KI, Blockchain oder 3D-Druck für die Arbeitswelt sieht; und der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss stellt sich der Diskussion über die Urheberrechtsrichtlinie – erst, nachdem sie bereits verabschiedet wurde, aber immerhin.

Mit dem Virtual-Reality-Projekt “Glück auf” zum Ausprobieren wird auch der WDR auf der re:publica in Berlin zu Gast sein.

“tl;dr” lautet das Motto der re:publica in diesem Jahr. Ein Graus für jede Berichterstatterin und jeden Berichterstatter: Wir diese kryptische Abkürzung auch nur einmal in den Mund nimmt, muss in der Regel auch direkt groß und breit erklären, wofür sie überhaupt steht. “tl;dr” ist die in Foren oder Blogs gängige Abkürzung für “too long; didn’t read”.

“Wir widmen die re:publica 19 dem Kleingedruckten”, heißt es zum Motto. “Den Fußnoten. Der Kraft der Recherche, dem Wissen und der Kontroverse. Der Notwendigkeit und Dringlichkeit, die Themen kritisch zu hinterfragen, die polarisieren, uns spalten – oder auch vereinen.” Vielleicht ist dieses Motto deshalb auch ein gutes: Wer gezwungen ist, “tl;dr” zu erklären, beschäftigt sich schnell auch damit, warum es dieses Motto überhaupt braucht.

Für alle unter euch, die in Berlin selbst oder per Livestream dabei sein werden, habe ich bei Twitter eine Reihe von Sessiontipps zusammengetragen – auch über die großen Sessions hinaus. Und wenn euch das zu viel sein sollte: Am 14. Mai veröffentlichen Jörg Schieb und ich die neue Ausgabe unseres Podcasts COSMO TECH. Darin werden wir, komprimiert in einer Stunde, einen Rückblick auf die re:publica und ihre Höhepunkte werfen.